칩스앤미디어, 차세대 'AV2' HW 디코더 IP 개발 완료

AI 핵심 요약beta
- 칩스앤미디어가 12일 AOMedia의 AV2 지원 하드웨어 IP 개발을 마쳤다.
- AV2는 AV1보다 압축 효율 20~30% 향상된 코덱으로 저전력 최적화했다.
- 이달 중 AV2 디코더 IP 소스 코드 공개하며 북미 OTT 시장 경쟁력을 높인다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 멀티미디어 IP 전문기업 칩스앤미디어가 AOMedia의 차세대 고효율 비디오 코덱인 'AV2' 지원 하드웨어 IP 개발을 마쳤다고 12일 밝혔다.
이번 개발을 통해 칩스앤미디어는 기존 비디오 표준 풀라인업에 최신 AV2 기술을 추가하며 글로벌 시장에서의 기술적 입지를 보강했다.
AV2는 기존 AV1 표준보다 압축 효율이 약 20~30% 향상된 차세대 코덱이다. 칩스앤미디어는 AV2에 도입된 복잡한 코딩 도구들을 저전력 하드웨어 구조로 최적화하여 고성능 영상 처리와 화질을 동시에 확보했다. 고객사의 요구 사양에 따라 다른 표준과의 조합이나 4K·8K 등 특정 성능 목표에 맞춘 커스터마이징 구성도 지원한다.
현재 유튜브와 넷플릭스 등 북미 주요 OTT 기업들은 데이터 비용 절감 등을 위해 AV 계열 코덱 생태계 확장을 주도하고 있다. 칩스앤미디어는 이러한 시장 변화에 맞춰 AV2 IP를 선제적으로 개발함으로써 차세대 영상 스트리밍 기기 및 시스템온칩(SoC) 시장 내 경쟁력을 높였다. 북미 빅테크 기업을 중심으로 관련 수요가 늘어날 것으로 예상됨에 따라 기술적·상업적 영향력도 확대될 전망이다.
칩스앤미디어는 VP9, AV1에 이어 AV2까지 신속하게 하드웨어 IP로 지원하며 글로벌 비디오 표준 생태계 내 파트너십을 강화하고 있다. 맷 프로스트 AOMedia 의장은 "전 세계적으로 비디오 데이터 소비가 급증하는 가운데 AV2가 고효율·고화질 스트리밍 구현의 핵심 역할을 할 것으로 기대된다"며 "칩스앤미디어는 VP9·AV1·AV2 등 표준에 대한 하드웨어 IP를 빠르게 지원하며 개방형 로열티 프리 비디오 기술 확산에 기여하고 있다"고 평가했다.
칩스앤미디어는 이달 중 AV2 디코더 IP의 HW 반도체 설계 소스 코드(RTL) 공개할 계획이다. 이는 즉시 설계 공정에 적용 가능한 단계로, 고객사의 차세대 칩 개발 일정에 맞춘 기술 지원이 가능해질 것으로 보인다.
김상현 칩스앤미디어 대표는 "AV2 디코더 IP 개발은 복잡하게 진화하는 글로벌 표준을 신속하게 하드웨어로 구현해내는 기술력을 입증한 사례"라며 "미국 시장의 수요에 대응해 글로벌 빅테크 등 주요 고객사와의 협력을 강화하겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com