부산 북갑 하정우 37%·한동훈 30%·박민식 17%...하-한 대결 3%p차 접전

당선 가능성은 하 38%, 한 28%, 박 16%

양자대결 하 40%·한 37%, 하 43%·박 31%

[서울=뉴스핌] 이재창 기자 = 최대 격전지로 꼽히는 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 하정우 더불어민주당 후보와 한동훈 무소속 후보가 오차 범위 내에서 치열한 접전을 벌이는 것으로 나타났다. 보수 후보 단일화를 전제로 한 양자 대결에서 하 후보와 한 후보의 지지율 격차는 3%포인트(p)였다.



KBS부산총국이 한국리서치에 의뢰해 지난 8~10일 사흘간 부산 북갑 거주 유권자 500명을 대상으로 무선 100% 전화면접 방식으로 진행해 지난 11일 발표한 지지율 조사에 따르면 하정우 후보는 37%, 한동훈 후보는 30%였다. 두 후보의 지지율 격차는 7%p로 오차 범위 내였다. 박민식 국민의힘 후보의 지지율은 17%였다.

하정우 더불어민주당 부산북갑 후보 [사진=하정우 후보 선거캠프]

민주당 지지층은 83%가 하 후보를 지지하며, 8%가 한 후보, 2%가 박 후보를 지지하는 것으로 조사됐다. 조국혁신당 지지층은 74%가 하 후보를 지지했고 10%가 한 후보를 지지했다.

국민의힘 지지층은 55%가 한 후보를 지지하며, 35%가 박 후보, 1%가 하 후보를 지지하는 것으로 나타났다. 개혁신당 지지층은 한 후보 49%, 박 후보 30%였다.

한동훈 부산 북갑 무소속 후보 [사진=뉴스핌 DB]

하 후보는 40대와 50대에서 각각 56%와 46%의 높은 지지를 받았다. 한 후보는 20대 이하(25%)와 60대(37%), 70대 이상(36%)에서 세 후보 중 가장 높았다. 박 후보는 전 연령대에서 최소 11%에서 최대 20%까지의 지지를 받았다.

보수 후보 단일화를 전제로 한 양자 대결에서 하 후보 40%, 한 후보 37%로 지지율 격차는 오차 범위 내인 3%p에 불과했다. 단일화 시 박 후보의 지지층 중 23%가 한 후보, 12%가 하 후보로 이동한 것으로 조사됐다.

박민식 국민의힘 부산 북갑 후보 [사진=박민식 후보 선거사무소]

하 후보와 박 후보의 대결 시 하 후보가 43%로 박 후보(31%)를 오차 범위 밖인 12%p 앞서는 것으로 나타났다. 한 후보의 지지층은 38%가 박 후보, 12%가 하 후보에게로 이동했다.

보수 후보 단일화에 대해 국민의힘 지지층의 71%가 찬성하는 것으로 나타났고, 반대는 20%였다. 민주당 지지층은 찬성은 18%에 그쳤으며, 63%가 반대했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

leejc@newspim.com