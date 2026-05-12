LS전선, 친환경 구리소재 사업 확대…군산공장 본격 가동

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재생동·큐플레이크 양산 돌입…탄소배출 최대 80% 감축

북미 공급망 확대 추진…AI 전력망·배터리 시장 공략 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 인공지능(AI) 데이터센터와 전력망 확대 영향으로 구리 수요가 급증하는 가운데 LS전선이 친환경 구리소재와 자원순환 사업 확대에 속도를 낸다.

LS전선은 자회사 한국미래소재가 군산공장을 준공하고 재생동과 큐플레이크(Cuflake) 등 친환경 첨단소재 양산에 돌입했다고 12일 밝혔다.

한국미래소재 군산공장 조감도 [사진=LS전선]

한국미래소재는 LS전선이 지난 2023년 설립한 소재 전문 기업으로, 군산공장에서 재생동과 고순도 무산소동(OFC), 구리 합금 등을 생산한다. 재생동은 폐전선 등에서 회수한 구리를 재활용해 생산하는 소재로, 채굴 대비 탄소 배출을 최대 80%까지 줄일 수 있다.

큐플레이크는 LS전선이 세계 최초로 개발한 동박용 신소재다. 기존 구리선 대신 구리 조각 형태를 적용해 제조 공정을 단순화하고 에너지 사용량과 비용을 줄인 것이 특징이다.

LS전선은 이번 투자를 통해 국내 전선업계 최초로 친환경 소재부터 전선 생산까지 이어지는 자원순환형 공급망 구축에 나선다. 미국 버지니아주 LS그린링크 인근 공장 설립도 추진하며 북미 공급망 확대에도 나설 계획이다.

전익수 한국미래소재 대표는 "친환경 자원순환 사업을 확대하고 전기화 시대에 필요한 고부가 소재 공급 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com