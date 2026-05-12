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대형 건설사, 상반기 수익성 회복 조짐…업황 불확실성은 여전

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  • 국내 주요 상장 건설사들은 12일 1분기 원가율 개선과 수주잔고 확대를 통해 수익성 방어에 성공했다.
  • IPARK현산과 대우건설은 원가율을 각각 7.4%p와 6.5%p 낮추고 수주잔고를 늘렸다.
  • 현대·GS·DL은 재무 건전성을 강화했으나 하반기 주택 분양과 안전사고 리스크가 변수다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2026년 1분기 주요 상장 건설사 실적 비교
부동산 경기 침체 속 원가율·차입금 증감
해외발 잠재 리스크 여전

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 올해 1분기 국내 주요 상장 건설사들은 원가 절감과 안정적인 일감 확보를 통해 수익성 방어에 총력을 기울인 것으로 나타났다. 원가율 개선과 수주잔고 확대를 기반으로 내실 다지기에 나섰지만, 일부 기업은 차입금 증가에 따른 재무 부담이 확대되며 부담 요인도 커지고 있다.

업계에서는 향후 주택시장 침체 리스크 관리와 중대재해 등 안전사고 관련 제재 여부가 연간 실적의 주요 변수로 작용할 것으로 보고 있다. 원가 안정화 흐름이 이어지고 있음에도 부동산 경기 회복 지연과 금융비용 부담이 지속될 가능성이 크기 때문이다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 대우건설 수주잔고 50조 넘겨…IPARK현산, 수익성 방어 성공

12일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 국내 주요 5대 상장 건설사의 올 1분기 성적표(연결 기준)가 공개됐다.

가장 눈에 띄는 성과를 낸 곳은 IPARK현대산업개발과 대우건설이다. IPARK현산은 전년 동기 88.6%였던 원가율을 올 1분기 81.2%로 7.4%포인트(p) 낮췄다. 수주잔고 역시 전년 동기 31조5664억원에서 32조8506억원으로 4.1% 증가해 안정적인 일감 확보 능력을 입증했다.

신대현 키움증권 애널리스트는 "아직 진행률 초기인 천안IPC와 운정 아이파크 포레스트의 매출 비중이 크지 않은 상황임에도 높은 수익성을 보였기 때문에 추가적인 수익성 개선 여지도 충분하다"며 "자체주택 부문도 2분기부터 서울원 아이파크 골조공사가 정상화될 시 30% 후반의 매출총이익률로 회복될 것"이라고 판단했다.

대우건설도 원가율을 1년 사이 6.5%p(87.9%→81.4%) 낮추며 수익성 성장에 성공했다. 수주잔고는 전년 동기 45조129억원에서 51조8902억원으로 15.3% 급증하며 미래 일감 확보 성과를 보였다. 재무 건전성 지표에서는 다소 아쉬움을 남겼다. 차입금은 4조1680억원으로 전년 동기(3조7954억원) 대비 9.8% 늘었고, 부채비율은 277.7%로 상승했다.

김기룡 미래에셋증권 애널리스트는 "이란 사태에 따른 공급 위기 등으로 LNG 경쟁력이 주목받는 상황에서 대우건설은 나이지리아 LNG Train 7 수행 경험을 바탕으로 글로벌 LNG 카르텔 멤버로 참여할 수 있다는 기대를 모은다"며 "연내 모잠비크와 파푸아뉴기니에서 추가 수주를 추진 중"이라고 설명했다.

◆ 현대·GS·DL 재무 건전성 개선세 뚜렷…원가율·차입금 증감은 갈려

현대건설은 부채비율을 전년 동기 173.4%에서 157.6%로 15.8%p 낮추며 재무 건전성 부문에서 눈에 띄는 개선세를 보였다. 원가율 역시 1.1%p(93.1%→92.0%)로 낮아졌다. 차입금은 3조2216억원에서 4조1527억원으로 증가했다.

송유림 한화투자증권 애널리스트는 "1분기 신규 수주는 연 목표인 33조4000억원의 11.9% 수준"이라며 "미국 제철소와 SMR, 복정역세권, 파푸아뉴기니 LNG 등 2분기 이후 본격적인 수주가 예상된다"고 말했다.

GS건설은 수주잔고를 2024년 1분기 63조5357억원에서 지난 분기 72조1306억원으로 13.5% 늘리며 괄목할 만한 수주 성과를 기록했다. 부채비율은 전년 동기 256.0%에서 231.3%로 24.7%p 크게 낮췄다. 차입금도 6조1222억원에서 6조905억원으로 소폭 감소했다.

원가율은 전년 동기 90.5%에서 91.7%로 1.2%p 상승했다. 김승준 하나증권 애널리스트는 "2분기 중 터키 SAF에서의 약 10억달러(한화 약 1조4600억원) 규모 수주를 기대하고 있다"며 "대형 원전과 관련한 베트남 팀코리아 선정 결과는 3분기에 확인 가능할 것"이라고 전망했다.

DL이앤씨는 부채비율을 전년 동기 100.4%에서 87.5%로 12.9%p 낮추고, 차입금 역시 대폭 축소(1조1061억원→9651억원)시키며 건전성을 끌어올렸다. 원가율은 전년 동기 89.5%에서 85.5%로 4.0%p 하락했다. 수주잔고는 29조3859억원에서 27조4945억원으로 6.4% 줄었다.

류태환 유진투자증권 애널리스트는 "DL이앤씨는 대형 원전 프로젝트 입찰에 지속 참여하며 한수원 발주 사업에 요구되는 인력 기준을 충족했다"며 "베트남 등 해외 원전 프로젝트와 대미 투자 협정에 따른 미국 내 대형 원전 사업에도 높은 참여 의지를 보유하고 있다"고 평가했다.

◆ 하반기 핵심 변수는 '분양·안전·해외 사업'

올해 실적의 주요 모니터링 포인트는 주택 사업장 구성과 분양 리스크 관리다. 입지 경쟁력을 확보한 안정적인 현장 위주의 사업 추진을 통한 분양 리스크 관리가 건설사들의 사업 안정성을 좌우할 것이란 전망이 짙다.

김상수 한국신용평가 수석애널리스트는 "수도권 핵심지 및 대규모 정비사업 비중이 높은 건설사는 상대적으로 안정적인 분양 실적과 이익 창출력을 유지할 것"이라며 "지방이나 수도권 외곽 등 리스크가 큰 사업장 비중이 높을수록 대손 발생과 프로젝트 파이낸싱(PF) 우발채무 리스크로 인한 손실 확대 가능성이 있다"고 말했다.

안전사고 관련 불확실성도 실적을 좌우할 수 있는 하나의 열쇠다. 정부는 부실시공과 중대재해를 근절하고자 '건설산업기본법'에 근거한 무관용 원칙을 적용해 영업정지, 과징금, 등록말소 등 강력한 행정처분을 내리고 있다. 실제로 지난해 포스코이앤씨는 광명 신안산선 작업장 붕괴를 포함해 한 해 동안 5명의 사망자가 연이어 발생하며 영업정지를 포함한 중징계 위기에 처하기도 했다.

최근 발생한 대형 안전사고의 경우 집행정지 가처분 신청 인용으로 현재까지 직접적인 영향은 제한적인 상황이다. 만일 영업정지 처분이 확정되는 회사가 나오면 평판 위험뿐만 아니라 관급 공사에서의 수주경쟁력이 떨어지고, 민간도급 사업에서의 선분양이 제한된다. 건설사의 수주 및 주택분양 활동 전반에 부정적으로 작용할 수 있다는 의미다.

중동 등 해외 지정학적 리스크 장기화와 발주처와의 변경계약 지연으로 건설사들이 대규모 손실을 한 번에 털어내는 빅배스(Big Bath) 사례도 잇따르고 있다. 대우건설은 이라크 침매터널, 싱가포르 도시철도, 나이지리아 플랜트 등 주요 해외 현장에서 준공이 지연돼 2025년에만 8154억원의 영업손실을 냈다.

공기 연장으로 늘어난 직간접비를 발주처가 즉각 보전해주지 않는 상황에서, 원가 초과분이 고스란히 건설사의 즉각적인 실적 악화로 이어지고 있다. 김 수석애널리스트는 "중동 지역 지정학적 리스크 장기화로 공기 지연에 따른 직간접비 상승 영향이 커질 수 있고 신규 프로젝트의 수주와 착공이 지연될 가능성도 내재해 있다"고 진단했다.

chulsoofriend@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 항소심 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받은 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심 결과가 오늘 나온다. 내란전담재판부인 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 12일 오후 3시 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 선고기일을 진행한다. 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받은 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심 결과가 12일 나온다. 사진은 이 전 장관  [사진=뉴스핌 DB] 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤석열 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 또 윤 전 대통령 탄핵심판 변론에서 "단전·단수를 지시한 적도, 대통령으로부터 관련 지시를 받은 적도 없다"는 취지로 허위 증언한 혐의도 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황을 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. 다만 소방청 간부들에 대한 직권남용권리행사방해 혐의와 최상목 전 경제부총리에게 윤 전 대통령이 문건을 전달한 장면을 보지 못했다고 위증한 혐의에 대해선 무죄를 선고했다. 특검은 항소심 결심에서 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 이 전 장관은 "아무도 예상할 수 없었고 당황스러웠던 계엄은 저에게도 마찬가지였다. 우연히 본 문건이 걱정스러워 소방청장과 한 통화가 거센 올가미가 돼 내란이라는 혐의를 받게 됐다"며 혐의를 부인했다. 한편 한덕수 전 총리 측은 전일 항소심 재판부인 서울고법 형사12-1부(재판장 이승철)에 상고장을 제출했다. 재판부는 지난 7일 내란 중요임무 종사 등 혐의를 받는 한 전 총리에게 징역 15년을 선고했다. 앞서 1심은 그에게 징역 23년을 선고한 바 있다. pmk1459@newspim.com         2026-05-12 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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