서울시교육청, 방과후·돌봄 강사 8000명 온라인 연수

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AI 활용·디지털 윤리 역량 강화

교육 중립성·멘토링 과정도 운영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 방과후·돌봄 강사의 현장 대응 역량을 높이기 위해 '2026년 방과후·돌봄 강사 온라인 연수'를 5월부터 11월까지 운영한다고 12일 밝혔다.

이번 연수는 방과후학교와 돌봄 프로그램의 질을 높이고 강사들이 공교육 안에서 요구되는 전문성과 교육 중립성을 갖출 수 있도록 마련됐다. 서울시교육청은 인공지능(AI) 활용 능력과 디지털 윤리 의식, 학생 지도에 필요한 멘토링 역량까지 함께 강화한다는 계획이다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

연수 대상은 서울시교육청 관내 방과후·돌봄 강사 8000여명이다. 개인위탁 강사와 업체위탁 강사 모두 참여할 수 있으며 연수 비용은 전액 무료다. 강사들은 위탁 연수 운영기관인 한국교원캠퍼스 홈페이지를 통해 신청한 뒤 시간과 장소의 제약 없이 온라인으로 수강할 수 있다.

연수 과정은 총 3개 영역, 16차시로 구성됐다. 먼저 교육 중립성 영역에서는 방과후·돌봄 강사가 공교육의 한 축을 담당하는 교육 인력으로서 갖춰야 할 교육 중립성의 의미와 필요성, 위반 사례, 현장 실천 방안을 다룬다.

AI 활용 및 디지털 윤리 영역에서는 생성형 AI의 특징과 책임 있는 활용 전략, AI 활용 기준, 윤리·책임·리터러시, 데이터 윤리와 학생 권리 등을 학습한다. 개인정보 보호와 데이터 관리, 인공지능 시대의 학교 안전 기준 등도 포함됐다. 캔바 활용법과 디지털 동화 제작 등 실제 수업과 프로그램 운영에 적용할 수 있는 실습형 내용도 담겼다.

멘토링 영역은 학생과의 신뢰 형성에 초점을 맞췄다. 일상 속 소통, 환대와 감사, 티칭·코칭의 차이, 감성과 감수성, 대화법, 참여를 이끌어내는 소통 방식, 진로 탐색 지원 등을 다룬다. 서울시교육청은 이를 통해 강사들이 단순 프로그램 진행을 넘어 학생의 성장과 적응을 돕는 역할을 할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

연수는 7개 기수로 나눠 진행된다. 1기 연수는 5월 11일부터 6월 10일까지 운영되며 이후 11월까지 순차적으로 이어진다. 기수별 인원 제한은 따로 두지 않는다.

김천홍 서울시교육감 권한대행은 "이번 온라인 연수를 통해 강사들의 전문성과 교육 중립성을 함께 제고해 학생과 학부모가 신뢰할 수 있는 방과후·돌봄 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com