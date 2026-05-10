김제덕·김우진·이우석, 양궁 월드컵 2차 대회 男 단체전 금메달...강채영은 개인전 우승

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 리커브 팀이 10일 상하이 월드컵에서 튀르키예를 6-0으로 꺾고 우승했다.
- 여자 리커브 팀은 동메달을 따고 강채영이 개인전 금메달을 차지했다.
- 혼성팀은 은메달, 남자 개인전은 8강 탈락하고 컴파운드팀은 메달 없이 끝났다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 한국 남자 리커브 양궁대표팀이 올해 첫 월드컵 무대에서 정상에 올랐다.
김제덕(예천군청)-김우진(청주시청)-이우석(코오롱)으로 구성된 한국 남자 대표팀은 10일 중국 상하이에서 열린 2026 현대 양궁 월드컵 2차 대회 남자 리커브 단체전 결승에서 튀르키예를 세트 점수 6-0으로 완파했다.
2024 파리 올림픽 남자 단체전 금메달 멤버인 김제덕, 김우진, 이우석은 지난달 2026 아이치·나고야 아시안게임 국가대표로도 함께 선발됐다.
이번 대회는 아시안게임 대표팀 확정 이후 처음 치러진 국제대회다. 한국 남자 대표팀은 첫 실전부터 우승을 차지하며 기대감을 높였다.
여자 리커브 대표팀은 동메달을 획득했다. 강채영-이윤지(이상 현대모비스)-오예진(광주은행)으로 꾸려진 여자 대표팀은 준결승에서 인도에 1-5로 패했지만, 3위 결정전에서 스페인을 6-0으로 꺾고 동메달을 목에 걸었다.
혼성 단체전에 나선 김우진과 오예진은 결승에서 중국에 세트 점수 3-5로 패해 은메달을 차지했다.
여자 개인전에서는 강채영이 결승에서 중국의 주징이를 세트 점수 6-2로 꺾고 정상에 올랐다. 장민희(인천시청)는 동메달 결정전에서 인도의 시므란지트 카우르를 6-4로 제압해 3위를 기록했다.
반면 남자 개인전에서는 한국 선수 전원이 8강에서 탈락했다. 김제덕은 중국 리멍치에게 4-6, 김우진은 메테 가조즈(튀르키예)에게 5-6, 서민기(국군체육부대)는 베르킨 투메르(튀르키예)에게 5-6으로 각각 패했다.
한편 전날 종료된 컴파운드 종목에서는 한국 대표팀이 메달 획득에 실패했다. 컴파운드는 2028 로스앤젤레스 올림픽 정식 종목으로 채택됐으며, 아시안게임에서도 정식 종목으로 운영된다.
football1229@newspim.com