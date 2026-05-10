김제덕·김우진·이우석, 양궁 월드컵 2차 대회 男 단체전 금메달...강채영은 개인전 우승

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 한국 남자 리커브 양궁대표팀이 올해 첫 월드컵 무대에서 정상에 올랐다.

김제덕(예천군청)-김우진(청주시청)-이우석(코오롱)으로 구성된 한국 남자 대표팀은 10일 중국 상하이에서 열린 2026 현대 양궁 월드컵 2차 대회 남자 리커브 단체전 결승에서 튀르키예를 세트 점수 6-0으로 완파했다.

[서울=뉴스핌] 양궁 한국 남자 국가대표팀 김우진(왼쪽 첫 번째), 김제덕, 이우석이 2026 현대 양궁 월드컵 2차 대회에서 남자 리커브 단체전 금메달을 차지했다. [사진=대한양궁협회 SNS 캡처] 2026.05.10 football1229@newspim.com

2024 파리 올림픽 남자 단체전 금메달 멤버인 김제덕, 김우진, 이우석은 지난달 2026 아이치·나고야 아시안게임 국가대표로도 함께 선발됐다.

이번 대회는 아시안게임 대표팀 확정 이후 처음 치러진 국제대회다. 한국 남자 대표팀은 첫 실전부터 우승을 차지하며 기대감을 높였다.

여자 리커브 대표팀은 동메달을 획득했다. 강채영-이윤지(이상 현대모비스)-오예진(광주은행)으로 꾸려진 여자 대표팀은 준결승에서 인도에 1-5로 패했지만, 3위 결정전에서 스페인을 6-0으로 꺾고 동메달을 목에 걸었다.

혼성 단체전에 나선 김우진과 오예진은 결승에서 중국에 세트 점수 3-5로 패해 은메달을 차지했다.

여자 개인전에서는 강채영이 결승에서 중국의 주징이를 세트 점수 6-2로 꺾고 정상에 올랐다. 장민희(인천시청)는 동메달 결정전에서 인도의 시므란지트 카우르를 6-4로 제압해 3위를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 양궁 한국 여자 국가대표팀 강채영이 2026 현대 양궁 월드컵 2차대회에서 여자 리커브 개인전 금메달을 차지했다. [사진=대한양궁협회 SNS 캡처] 2026.05.10 football1229@newspim.com

반면 남자 개인전에서는 한국 선수 전원이 8강에서 탈락했다. 김제덕은 중국 리멍치에게 4-6, 김우진은 메테 가조즈(튀르키예)에게 5-6, 서민기(국군체육부대)는 베르킨 투메르(튀르키예)에게 5-6으로 각각 패했다.

한편 전날 종료된 컴파운드 종목에서는 한국 대표팀이 메달 획득에 실패했다. 컴파운드는 2028 로스앤젤레스 올림픽 정식 종목으로 채택됐으며, 아시안게임에서도 정식 종목으로 운영된다.

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