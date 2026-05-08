익산시 '꿈의 스튜디오' 선정…청소년 예술교육 거점 육성

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- 익산시가 8일 문화체육관광부 공모에 신규 거점기관으로 선정돼 아동·청소년 시각예술 창작교육을 추진한다.
- '꿈의 스튜디오' 사업으로 5년간 5억6000만원을 투입해 회화·조각·디지털미디어 등 다양한 장르 프로그램을 운영한다.
- 지역 예술가와 문화자원을 연계한 창작활동으로 청소년 창의성 향상과 지역 문화예술 생태계 활성화를 도모한다.
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지역 예술가·문화공간 연계 맞춤형 참여 프로그램 운영
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 문화예술교육 기반 확대를 위해 아동·청소년 대상 시각예술 창작교육 사업 추진에 나선다.
익산시는 익산문화관광재단이 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원이 주관하는 '2026 꿈의 스튜디오 운영사업' 공모에 신규 거점기관으로 선정됐다고 8일 밝혔다.
'꿈의 스튜디오'는 예술가 작업실을 기반으로 아동·청소년이 창작활동을 경험할 수 있도록 지원하는 시각예술 교육사업이다. 지역 예술가와 문화자원을 연계한 참여형 프로그램 운영이 특징이다.
이번 선정으로 익산문화관광재단은 앞으로 5년간 국비와 시비를 포함해 총 5억6000만원을 투입해 지역 아동·청소년을 위한 다양한 시각예술 교육 프로그램을 운영하게 된다.
주요 프로그램은 회화와 조각, 디지털미디어 등 다양한 장르를 활용한 창작활동과 전시, 워크숍 등으로 구성된다. 시는 이를 통해 청소년의 창의성과 표현력을 높이고 지역 문화예술 생태계 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
익산시는 사업의 안정적인 운영을 위해 행정·재정 지원에 나서는 한편 문화예술교육과 관광·문화정책을 연계해 청소년 문화예술교육 거점도시 조성에도 힘을 쏟을 계획이다.
익산문화관광재단 관계자는 "이번 공모 선정은 지역 예술가와 문화공간을 연결하는 예술교육 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "아이들이 살아있는 창작 공간에서 예술적 경험을 넓혀갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
익산시 관계자는 "이번 사업 선정은 지역 문화예술교육 기반을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 아동·청소년이 예술을 통해 성장할 수 있는 환경 조성에 노력하겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com