윤건영, 어버이날 '학부모 10대 공약' 발표..."공교육이 안전·성장 책임"

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감 예비후보가 8일 어버이날 학부모 대상 10대 공약 발표했다.
- 안심 분야는 거점형 돌봄센터 설립과 온 마을 돌봄 네트워크 구축한다.
- 포용·실용 분야는 교육비 경감 패키지와 학부모 지원 인프라 확충한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감 예비 후보는 8일 어버이날을 맞아 학부모 요구를 반영한 '학부모 대상 10대 공약'을 발표했다.
공약은 '안심·포용·실용' 3대 분야로 구성됐다.
돌봄 강화와 교육비 부담 완화, 지역 간 교육 격차 해소에 초점을 맞췄다.
안심 분야에서는 청주 오창·오송, 진천·음성 혁신도시 등에 거점형 방과 후 돌봄 미래 교육 센터를 설립해 365일 돌봄 체계를 운영하는 방안을 제시했다.
또 지역사회와 연계한 '온 마을 돌봄 네트워크' 구축과 학생 출입 정보를 학부모에게 제공하는 알림이 시스템 도입도 추진한다.
학부모 대상 심리상담 바우처와 자녀 교육 프로그램도 포함됐다.
포용 분야에서는 교육비 경감 정책인 '부모 안심 5-GO' 패키지를 내세웠다.
친환경 급식 100% 확대, 학교 정수기 설치, 체육복 무상 지원, 원거리 통학 버스 운영, 카드형 독서 바우처 지급 등이 주요 내용이다.
이와 함께 맞춤형 학습 코칭을 지원하는 스마트 스터디 카페 조성과 의료 취약 지역 학생을 위한 비대면 건강 관리 시스템도 도입할 계획이다.
실용 분야는 학부모 지원 인프라 확충에 주력한다.
학부모 자녀 교육 지식 센터 설립과 맞벌이 가정을 위한 '퇴근길 라운지' 운영, 찾아가는 학부모 교육 프로그램 확대 등을 추진한다.
윤 예비 후보는 "아이를 안심하고 맡길 수 있는 환경에 대한 요구가 크다"며 "공교육이 돌봄과 안전, 성장까지 책임지는 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com