네이버, 플러스 스토어에서 '유미의 세포들' 단독 기획 세트 판매

AI 핵심 요약beta
- 네이버는 아모레퍼시픽과 함께 8일부터 26일까지 '메가 슈퍼뷰티 위크'를 진행한다.
- 네이버웹툰 '유미의 세포들' 굿즈가 포함된 단독 기획 세트를 네플스에서 선보인다.
- 매일 선착순 할인 쿠폰과 최대 70% 특가의 '슈퍼 체험딜'을 운영할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버는 아모레퍼시픽과 '메가 슈퍼뷰티 위크'를 진행하며 네이버플러스 스토어(네플스)에서 인기 네이버웹툰 '유미의 세포들' 굿즈가 포함된 단독 기획 세트를 선보인다고 8일 밝혔다.
오는 11일부터 26일까지 진행되는 이번 '메가 슈퍼뷰티 위크'에는 '설화수', '헤라', '아이오페', '에스트라', '라네즈' 등 아모레퍼시픽의 인기 브랜드가 참여한다.
양사는 이번 프로모션에 맞춰 인기 네이버웹툰 '유미의 세포들'의 IP를 활용한 퍼퓸바, 페이스타월 등 콜라보 굿즈를 특별 제작했다.
해당 굿즈는 네이버 단독 기획 상품인 '프리메라 PDRN 나이아10세럼', '헤라 UV 프로텍터 톤업 피치 듀오' 등 행사 상품 구매 시 네플스 단독 세트로 함께 구성해 전용 박스에 담아 배송된다.
또한 쇼핑라이브, 슈퍼적립 등을 포함한 네플스 전용 혜택도 알뜰하게 마련했다. 네이버는 매일 10시·19시 선착순 할인 쿠폰을 발행하고 11시·15시·18시마다 아모레퍼시픽의 베스트셀러를 최대 70%의 특가로 구매할 수 있는 '슈퍼 체험딜' 코너를 운영할 예정이다.
한편 네이버는 그간 아모레퍼시픽과 협업해 네플스 전용 상품 기획과 N배송 라인업을 강화하며 차별화된 쇼핑 경험을 제공해왔다.
양사는 '일리윤' 바디로션 대용량 제품 등 네플스 이용자 특성에 맞춘 상품을 공동 개발했으며 '아이오페'의 레티놀 데이&나이트 세트, '프리메라'의 비타티놀 세럼 대용량 제품 등 네플스 단독 상품을 순차적으로 출시한 바 있다.
박시영 네이버 뷰티 E-KAM 리더는 "이번 프로모션을 통해 2030 여성 고객층의 관심이 높은 웹툰 IP와 인기 뷰티 상품을 결합한 상품을 소개하며 쇼핑 만족도를 높이고자 했다"며 "앞으로도 다양한 브랜드와 협업을 확대하며 상품 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com