부승찬, 어버이날 맞아 "민주, 지역사회 통합돌봄 서비스 확대할 것"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당은 8일 어버이날 맞아 지역사회 통합돌봄 확대 의지를 밝혔다.
- 부승찬 대변인은 부모님과 어르신께 감사 인사하며 사회적 돌봄 강화를 약속했다.
- 이재명 정부는 2030년까지 통합돌봄 서비스를 60종으로 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 8일 어버이날을 맞아 "부모님과 어르신 곁에 더 가까이 서겠다"며 지역사회 통합돌봄 확대 의지를 밝혔다.
부승찬 민주당 대변인은 이날 브리핑을 통해 "어버이날을 맞아 모든 부모님과 어르신들께 감사와 존경의 마음을 전한다"며 이같이 밝혔다.
부 대변인은 "우리가 누리는 대한민국의 풍요는 부모님과 어르신들이 열악한 환경 속에서 젊음을 바쳐 쌓아 올린 것"이라며 "그 노고로부터 큰 혜택을 받은 우리는 부모님과 어르신이 품위를 잃지 않고 건강하게 살아가실 수 있도록 마땅한 도리를 다해야 한다"고 했다.
그러면서 "민주당은 사회적 돌봄을 강화하여 그 책임을 다하겠다"며 "어르신 누구나 자녀의 형편에 기대거나 눈치 보지 않고, 익숙한 곳에서 돌봄 서비스를 받을 수 있도록 하겠다. 홀로 계신 어르신이 고독과 방치 속에 남겨지지 않도록 각별히 살피겠다"고 약속했다.
부 대변인은 "이재명 정부는 지역사회 통합돌봄 서비스를 2030년까지 60종으로 확대해 나갈 것"이라며 "부모님과 어르신을 모시는 일은 그 자체로 우리의 뿌리를 존중하는 일이며 사회의 품격과 지속가능성을 지키는 길이라 굳게 믿기 때문"이라고 했다.
jeongwon1026@newspim.com