군포시 '개발제한구역 관리실태 평가' 우수기관 선정

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 8일 경기도 개발제한구역 관리실태 평가에서 우수기관으로 선정됐다.
- 21개 시군 대상 22개 지표 평가에서 계도 자진복구와 저비용 단속으로 높은 점수를 받았다.
- 장기 불법행위 조치 실적에서 협업과 고발로 개발제한구역 보전 노력이 인정받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 경기도가 실시한 '2026년 개발제한구역 관리실태 평가'에서 우수기관으로 선정되었다고 8일 밝혔다.
시에 따르면 이번 평가는 도내 21개 시·군을 대상으로 실시됐으며 2025년 개발제한구역 관리실태를 바탕으로 경기도와 외부전문가가 참여한 가운데 불법행위 사전예방, 불법행위 단속 실적, 주민지원사업 및 관리계획운용 등 총 22개 지표를 기준으로 종합 평가가 이루어졌다.
군포시는 이 중에서 ▲계도·안내를 통한 자진복구 ▲저비용·고효율 단속▲중대·장기 불법행위에 대한 엄정한 조치 등에서 우수 시책으로 높은 평가를 받았다.
특히 영리 목적의 장기 불법행위에 대한 조치 실적 부문에서 관계 부서·기관과의 유기적 협업, 중단없는 단속 및 수사기관 고발 조치 등 개발제한구역 보전을 위한 군포시의 노력이 크게 인정받았다.
시 관계자는 "앞으로도 불법행위 예방을 위한 홍보를 지속적으로 확대하는 한편, 위법행위에 대해서는 고발 등 엄정하게 대응하겠다"며 "개발제한구역의 체계적인 관리를 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com