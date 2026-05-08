김영록 전남지사 "5·18 헌법 수록 개헌 무산 규탄"…국회 재표결 촉구

AI 핵심 요약beta
- 김영록 전남도지사는 7일 개헌안 표결 무산에 강한 유감을 표했다.
- 5·18 정신 헌법 명시를 외면한 행위라며 재상정과 재표결을 촉구했다.
- 광주·전남 시도민과 함께 규탄하며 협력 대응을 이어간다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 전남도지사는 5·18민주화운동 정신의 헌법 전문 수록 등을 담은 개헌안이 국회 본회의에서 정족수 미달로 표결이 무산된 데 대해 강한 유감을 표하고 재상정과 재표결을 촉구했다.
김 지사는 지난 7일 입장문을 통해 이번 개헌안 표결 무산은 민주주의에 대한 정면 도전"이라며 "5·18 정신 헌법 명시라는 시대적 과제를 외면한 것"이라고 밝혔다.
국회에서 개헌안이 가결되기 위해서는 재적 의원 286명 가운데 3분의 2 이상인 191명의 찬성이 필요하다.
김 지사는 "오랜 기간 논의된 개헌 기회가 무산된 것은 민의를 저버린 행위"라며 "광주·전남 시도민과 함께 강력히 규탄한다"고 말했다. 이어 "이번 개헌안에는 5·18 정신 명시와 함께 위헌적 계엄 재발 방지 장치, 지역균형발전 의지가 담겼다"고 강조했다.
또 "국민 다수는 개헌을 통한 민주주의 완성을 요구하고 있다"며 "정략적 판단으로 개헌을 가로막은 세력은 역사적 책임을 피하기 어려울 것"이라고 밝혔다.
김 지사는 "국회는 본회의를 조속히 다시 열어 개헌안을 재상정해야 한다"며 "국회의원들은 헌법기관으로서 양심에 따라 재표결에 임해야 한다"고 촉구했다.
전남도는 향후 5·18 정신의 헌법 전문 수록과 민주주의 가치 실현을 위해 광주시와 시민사회, 정치권과 협력해 대응을 이어갈 방침이다.
ej7648@newspim.com