공도유, '스터디그룹 시즌2' 합류…더 강력한 '이준' 돌아온다

AI 핵심 요약beta
- 공도유가 스터디그룹 시즌2에 출연해 이준 캐릭터로 돌아온다.
- 시즌1에서 유성공고 스터디그룹 부원 이준으로 활약하며 분위기 메이커 역할을 했다.
- 강렬한 비주얼과 액션 연기로 데뷔작임에도 존재감을 각인시켰다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 공도유가 '스터디그룹'에 시즌2 출연하며 다시 한번 '이준' 캐릭터로 시청자들을 만난다.
공도유는 티빙 오리지널 '스터디그룹' 시즌 1에서 유성공고 제패를 꿈꾸는 스터디그룹 멤버 이준 역으로 활약한 데 이어 시즌 2에도 출연하며 전작을 잇는 새롭고 강력한 한 방을 선보인다.
'스터디그룹'은 동명의 인기 웹툰을 원작으로 하는 작품으로, 공부를 잘하고 싶지만 싸움에만 재능이 몰빵된 윤가민(황민현)이 최악의 꼴통 학교에서 피 튀기는 입시에 뛰어들며 '스터디그룹'을 결성하는 코믹 고교 액션물이다. 공개 이후 국내외 팬들의 많은 사랑을 받으며 화제 속에 큰 인기를 얻었다.
공도유가 연기한 이준은 유성공고 1학년 스터디그룹 부원으로, 빨간 머리가 트레이드마크인 인물이다. 싸움을 잘하고 싶지만 뜻대로 되지 않는 현실 속에서 윤가민의 압도적인 실력을 동경해 스터디그룹에 합류했으며, 거친 외면과 달리 어딘가 허술하고 인간적인 면모를 지닌 캐릭터다. 특유의 능청스럽고 유쾌한 에너지로 스터디그룹의 분위기 메이커로 활약하는 한편, 스터디그룹이 맞닥뜨린 위기마다 힘을 보태며 짜릿한 활약으로 눈길을 끌었다.
특히 공도유는 강렬한 비주얼과 대비되는 엉뚱한 매력을 자연스럽게 살려내며 이준 캐릭터와의 높은 싱크로율을 완성했다. 생동감 넘치는 표정 연기와 안정적인 호흡, 여기에 힘 있는 액션 연기까지 더해 데뷔작임에도 불구하고 몰입도를 끌어올리며 신선한 존재감을 각인시켰다.
개성 강한 비주얼과 독보적인 분위기로 차세대 기대주의 등장을 알린 공도유는 '스터디그룹 시즌 2'를 통해 한층 업그레이드된 에너지와 매력을 선보일 전망이다. 전작에서 남긴 강렬한 임팩트를 바탕으로 더욱 확장된 캐릭터 소화력과 존재감으로 돌아올 공도유의 모습에 이목이 집중된다.
한편, 신예 공도유의 새로운 활약이 담길 '스터디그룹 시즌 2'는 티빙을 통해 공개될 예정이다.
moonddo00@newspim.com