부산교육청, 2026년도 제1회 검정고시 합격자 발표…합격률 87.7%

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 8일 초중고졸 검정고시 합격자 명단과 성적을 발표했다.
- 2038명 응시해 1788명 합격, 합격률 87.7%를 기록했다.
- 합격증서는 8일부터 11일까지 교부하며 21일 수여식을 연다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 2026년도 제1회 초·중·고졸 검정고시 합격자 명단과 개인별 성적을 발표한다고 8일 밝혔다.
지난달 4일 8개 고사장에서 실시된 이번 검정고시에는 초·중·고졸 2038명이 응시해 1788명이 합격, 합격률은 87.7%를 기록했다.
초졸 7명, 중졸 5명, 고졸 16명이 만점을 받았으며 최고령 합격자는 초졸 80세, 중졸 85세, 고졸 79세로 확인됐다.
합격자 명단과 개인별 성적은 부산시교육청 홈페이지와 나이스 검정고시서비스에서 확인할 수 있다.
검정고시 합격증서는 8일 오전 10시부터 11일 오후 5시까지 시교육청 종합민원실에서 교부하며 우체국 민원우편을 통한 우편 수령도 가능하다.
합격증명서, 성적증명서, 과목합격증명서는 발표 이후 부산시교육청과 교육지원청 민원실, 초·중·고등학교 행정실에서 발급받을 수 있다. 정부24와 나이스 대국민서비스를 통한 온라인 발급도 지원한다.
시교육청은 오는 21일 교육청 대강당에서 '2026년도 제1회 검정고시 합격증서 수여식'을 열어 합격자를 격려할 예정이다.
ndh4000@newspim.com