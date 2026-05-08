울산시, 중소기업 경영안정자금 700억 지원…물류비 상승 등

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 8일 중동 사태 장기화로 유가·물류비 상승 겪는 중소기업에 2026년 3차 경영안정자금 700억 원 지원한다.
- 자금 규모를 500억 원에서 700억 원으로 확대하며 올해 총 육성자금은 2500억 원으로 늘린다.
- 물류·화물운송업에 100억 원 신규 편성하고 11일부터 15일 온라인 접수한다.
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경영 안정화 및 유동성 확보 목표
[울산=뉴스핌] 남경문 기자 = 울산시는 중동 사태 장기화로 인한 국제 유가와 물류비 상승 여파를 겪는 지역 중소기업을 위해 2026년 3차 경영안정자금 700억 원을 지원한다고 8일 밝혔다.
이번 3차 자금 규모는 기존 500억 원에서 700억 원으로 확대되며 올해 전체 중소기업 육성자금은 총 2500억 원으로 늘어난다.
물류·화물운송업 분야에 100억 원 규모 신규 자금을 편성해 국제 유가 상승 영향을 직접 받는 업체를 지원한다.
대상은 도로화물운송업, 해상운송업, 물류터미널 운영업, 화물취급업, 화물운송 중개·대리 및 관련 서비스업, 화물 포장·검수 및 계량 서비스업 등이다.
일반 중소기업 경영안정자금은 500억 원으로 100억 원 확대하고 조선업종 자금은 100억 원 규모로 유지한다.
업체당 융자 한도는 최대 5억 원이며 100만 달러 이상 수출기업과 모범장수기업은 최대 6억 원까지 가능하다. 지원은 협약 금융기관 대출과 연계한 이차보전 방식으로, 기업 조건에 따라 연 1.2~2.5% 이자 보전하며 우대기업에는 추가 0.5%포인트(p)혜택을 준다.
신청은 오는 11일부터 15일까지 울산경제일자리진흥원 누리집에서 온라인 접수하며 융자 추천과 대출 실행은 6월 중 이뤄진다.
시 관계자는 "중동 사태 장기화와 유가 상승으로 물류·운송 분야 중소기업 경영 부담이 커지고 있다"며 "이번 지원으로 유동성 확보와 경영 안정을 돕고, 지역 경제에 맞춘 금융지원을 지속 확대하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com