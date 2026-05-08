부산시 '제54회 어버이날 기념식' 개최…효행 유공자·기관 표창 수여

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 8일 시청 대강당에서 제54회 어버이날 기념식을 개최한다.
- 효행자 4명과 기관 4곳에 보건복지부 장관 및 시장 표창을 수여한다.
- 축하공연과 세대공감 그림전을 함께 진행한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 8일 시청 대강당에서 효행수상자, 가족 등 700여명이 참석한 가운데 '제54회 어버이날 기념식'을 개최한다고 밝혔다.
이번 기념식은 시가 주최하고 (사)부산노인종합복지관협회에서 주관하며 '감사한 오늘, 빛나는 당신'이라는 슬로건으로 열린다.
행사는 ▲효행 유공자 시상▲기념사 및 축사▲축하공연 순으로 진행한다.
이날 어려운 환경 속에서도 부모님을 봉양하며 지역사회의 웃어른을 공경해 타의 모범이 되는 효행자 4명과 효 문화의 확신과 실천을 위해 이바지하는 4개 기관·단체에 보건복지부 장관 및 시장 표창을 수여한다.
축하공연에서는 부산시청 어린이집 원생들의 합창과 율동공연, 노리광대의 전통공연(사자놀음, 대북공연, 기놀음, 소고놀음 등)으로 실시한다.
대강당 로비에서는 지난 4일부터 시청역 도시철도 연결 통로에서 개최 중인 '세대공감 그림전'도 만나볼 수 있다.
김경덕 부산시장 권한대행은 "지역사회의 귀감이 되는 효행을 실천해 온 수상자분들께 축하의 말씀을 드린다"며 "어버이날을 맞아 부모님의 은혜를 늘 기억하고 감사하며 모든 어버이의 하루하루가 사랑과 존중 속에 이어지길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com