한국 여자탁구, 세계선수권 단체전서 '세계 최강' 중국에 완패해 8강에서 고배

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자탁구 대표팀이 7일 런던 세계선수권 8강에서 중국에 0-3으로 완패했다.
- 신유빈이 세계 2위 왕만위에게, 김나영이 세계 1위 쑨잉사에게 각각 패배했다.
- 박가현까지 세계 8위 왕이디에게 지면서 한국의 8강 진출이 무산됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 한국 여자탁구 대표팀이 세계 최강 중국의 벽을 넘지 못하고 세계선수권 8강에서 탈락했다.
석은미 감독이 이끄는 한국 여자대표팀은 7일(한국시간) 영국 런던에서 열린 2026 국제탁구연맹(ITTF) 세계선수권 여자 단체전 8강에서 중국에 매치 스코어 0-3으로 완패했다.
한국은 앞서 시드배정 리그에서도 중국을 상대로 한 매치도 따내지 못한 데 이어, 토너먼트에서도 다시 한 번 세계 최강의 높은 벽을 실감했다.
허리 통증으로 시드배정 리그 중국전에 결장했던 신유빈(대한항공)이 1단식에 출전했지만 세계랭킹 2위 왕만위에게 0-3(1-11 4-11 4-11)으로 패했다.
2단식에서는 김나영(포스코인터내셔널)이 세계 1위 쑨잉사를 상대로 선전했다. 김나영은 게임 스코어 2-1로 앞서며 이변을 노렸지만, 결국 풀게임 접전 끝에 2-3(7-11 11-7 11-7 4-11 9-11)으로 역전패했다.
벼랑 끝에 몰린 한국은 3단식에 박가현(대한항공)을 내세웠으나 세계랭킹 8위 왕이디에게 1-3(5-11 3-11 12-10 2-11)으로 패하며 탈락이 확정됐다.
한편 남자대표팀은 8일 오후 8시 30분 중국과 준결승 진출을 놓고 맞붙는다.
football1229@newspim.com