온브릭스, 농할 할인 행사 진행

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 프리미엄 과일 브랜드 온브릭스가 5월 7일부터 13일까지 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 운영하는 농축산물 할인 지원 사업(농할)에 참여해 할인 행사를 진행한다고 밝혔다.
이번 행사는 참외와 완숙 토마토 등 제철 과일을 중심으로 운영되며, 최대 40% 할인 혜택이 적용된다.
할인 혜택은 행사 기간 온브릭스 공식몰에서 적용 가능하다. 행사 대상 상품은 참외와 완숙 토마토 등 제철 농산물로 구성됐다.
온브릭스 측은 제철 과일 소비가 증가하는 시기에 맞춰 소비자 부담 완화와 국산 농산물 소비 활성화를 위해 이번 행사를 마련했다고 설명했다.
온브릭스 관계자는 "농할 사업 참여를 통해 소비자들이 국산 농산물을 보다 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 행사를 운영하게 됐다"고 말했다.
한편 온브릭스는 설 명절 농할 행사 이후 제철 과일 중심 할인 프로모션을 지속 운영하고 있다. 행사 관련 내용은 온브릭스 공식몰에서 확인할 수 있다.
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