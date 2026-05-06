"주민 대화가 곧 대안"...김제선 중구청장 후보-희망제작소, 정책협약

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 김제선 더불어민주당 대전 중구청장 후보가 지역 지속가능성 강화를 위한 사회혁신 정책 행보에 나섰다.

김제선 후보는 6일 사회혁신 싱크탱크인 희망제작소와 정책협약을 체결하고 주민 참여 기반의 혁신 정책을 공동 추진하기로 했다고 밝혔다.

김제선 민주당 대전 중구청장 후보가 희망제작소와 6일 정책협약식을 체결했다. [사진=김제선 후보] 2026.05.06 nn0416@newspim.com

이번 협약은 희망제작소가 지방자치 부활 35주년을 맞아 추진 중인 '희망만들기' 프로젝트의 일환으로 진행됐다. 해당 프로젝트는 민선 9기 지방정부 후보들과 함께 지역 혁신 사례를 발굴하고 정책화하기 위해 마련됐다.

양측은 '주민과 함께하는 지속 가능한 중구 희망만들기 프로젝트'를 통해 주민자치와 지역순환경제, 기후위기 대응 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

특히 김 후보는 시민주권 강화를 통한 풀뿌리 민주주의 실현과 지역 자원을 활용한 순환경제 구축, 교육·돌봄·인권 분야 삶의 질 향상, AI 전환시대 청년정책 등을 담은 '희망공약 46'을 핵심 정책으로 제시했다.

또 인구감소와 기후위기, AI 대전환 등 지역사회가 직면한 구조적 문제 해결을 위해 공동 정책 개발과 사업 추진에도 나설 계획이다.

김제선 후보는 "관료와 전문가 중심 행정에서 벗어나 주민이 직접 동네 문제를 정의하고 해결책을 만들어가는 주민주권 시대로 나아가야 한다"며 "전국 지방정부 혁신 모델을 배우고 중구만의 새로운 혁신 사례를 만들겠다"고 강조했다.

nn0416@newspim.com