경기도 북부청사, 5월 맞아 도민 작품 전시회 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 5일 북부청사 평화갤러리에서 5월 도민 전시 2건을 진행한다.
- 청년지원공동체 소울 경기지회가 6일부터 17일까지 'Hero: 숨은 영웅들' 15점을 선보인다.
- 김진욱이 20일부터 31일까지 '생명세계 지구' 30점을 전시한다.
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[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 북부청사 내 경기평화광장 평화갤러리에서 5월 중 'Hero : 숨은 영웅들'과 '김진욱 개인전, 생명세계 지구' 2건의 도민 작품 전시를 진행한다고 5일 밝혔다.
도에 따르면 'Hero : 숨은 영웅들' 전시는 '청년지원공동체 소울 경기지회'가 '일상 속 숨은 영웅들'이라는 주제 아래, 타인을 위한 존재뿐만 아니라 스스로를 지켜내며 살아가는 '나'의 모습까지 다양한 해석으로 표현한 작품 15여점을 오는 6일부터 17일까지 선보인다.
'김진욱 개인전, 생명세계 지구'는 현재의 부정적인 사회적 갈등과 범지구적 문제에 대해 저항하고 버티는 의식과 공허함을 추상적 사유를 통해 재해석한 작품 30여점을 오는 20일부터 31일까지 선보인다.
경기평화광장 평화갤러리는 도민의 건전한 여가 선용과 문화 향유를 위하여 도민과 함께 만들어나가는 공간으로서 누구나 무료로 다양한 전시 작품을 관람할 수 있다.
1141world@newspim.com