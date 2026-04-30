익산시, 애그리-푸드테크 창업생태계 구축

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 30일 전북도 등과 애그리-푸드테크 창업생태계 업무협약을 체결했다.
- 농식품 기반에 공공 정책과 민간 투자를 연계해 창업기업을 육성한다.
- 실무협의체 구성으로 발굴·투자·성장 지원 체계를 구축한다.
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청년 창업 기회 확대·지역 정착 유도...농생명 산업 중심 성장 전략 강화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 농식품 산업 기반과 공공·민간 역량을 결집해 애그리-푸드테크 창업생태계 조성에 본격 착수했다.
익산시는 30일 시청 소희의실에서 전북특별자치도, 한국식품산업클러스터진흥원, 한국농업기술진흥원, 민간 투자사 크립톤과 '애그리-푸드테크 창업생태계 조성을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 익산의 농식품·생명 산업 기반에 공공기관의 정책 지원과 민간 투자 네트워크를 연계해 기술 기반 창업기업을 체계적으로 육성하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 익산시는 사업 총괄과 협력체계 운영을 맡고, 전북자치도와 유관기관은 정책 연계 및 유망 기업 발굴·육성에 협력한다. 크립톤은 투자 연계와 액셀러레이팅을 통해 기업 성장 지원을 담당한다.
시는 향후 실무협의체를 구성해 실행계획과 후속 사업을 구체화하고 창업기업 발굴부터 투자 연계, 성장 지원까지 이어지는 단계별 지원 체계를 구축할 방침이다.
특히 농생명·식품 분야 창업 기반을 강화해 청년 창업 기회를 확대하고 지역 정착을 유도하는 선순환 구조를 마련할 계획이다.
익산시 관계자는 "공공과 민간이 협력해 애그리-푸드테크 창업지원 체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다"며 "민간 투자와 연계한 창업생태계 조성을 지속 확대하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com