KB금융그룹, 휴머노이드 로봇 활용 시니어 케어 특화 서비스 선 보인다

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 30일 AI엑스포 출품을 발표했다.
- 5월 6일부터 8일까지 코엑스에서 휴머노이드 로봇 피지컬 AI 돌봄 서비스를 선보인다.
- 시니어 케어 정서·건강 관리와 제논과 협업으로 에이지테크를 강화한다.
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생성형 AI 전문기업 제논과 피지컬 AI 기반 시니어 케어 서비스 모델 개발
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹이 오는 5월 6일부터 8일까지 3일간 서울 코엑스에서 열리는 AI EXPO KOREA 2026(국제인공지능대전, 이하 AI엑스포)에서 국내 금융권 최초로 휴머노이드 로봇을 활용한 시니어 케어 특화 '피지컬 AI 돌봄 서비스'를 선보인다고 30일 밝혔다.
KB금융은 초고령화사회에 대응하여 AI 돌봄 로봇 기술 도입과 국내 에이지테크 산업 육성에 박차를 가하고자 생성형 AI 전문기업 제논(GENON)과 피지컬 AI 기반 시니어 케어 서비스 모델을 개발하고 있다.
이번 전시에서는 시니어와의 대화·감정 교류를 통한 정서 케어, 복약·일정 안내 등 일상 돌봄 관리, 주기적 건강 체크·모니터링과 같은 건강 관리 등 대화형 상호작용과 함께 휴머노이드 로봇의 정밀 매니퓰레이터(손)을 활용한 복용약 전달, 환자 재활 보조와 같은 물리적 상호작용 시나리오가 시연된다.
KB금융은 지난 2012년 처음 선보인 시니어 특화 브랜드 'KB골든라이프'로 각 계열사의 시니어 사업 역량을 결집하고, 금융과 비금융 서비스를 아우르는 시니어 토탈케어 솔루션을 제공하고 있다. 올해 1월에는 서울 역삼동 KB라이프타워에 시니어를 위한 최신 기술 체험·연구 공간인 '에이지테크랩'을 마련하고, 시니어 대상 최신 기기·서비스 도입을 위한 혁신 기업과의 기술 접목·실증을 지원하고 있다.
KB금융은 에이지테크랩을 중심으로 피지컬 AI를 시니어 케어에 적용하며, 고령화로 확대되는 돌봄 수요에 대응할 수 있는 미래형 케어 서비스의 가능성을 확인해 나갈 계획이다. 혁신 기술기업과의 협업을 더욱 강화해 요양 현장에서의 효과 검증과 상용화로 이어지는 실증 데이터를 쌓으며, 국내 에이지테크를 선도해 나간다는 방침이다.
dedanhi@newspim.com