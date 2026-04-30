덱스터 몰입형 미디어아트 전시 '플래시백 : 계림', 가정의 달 맞이 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- 플래시백그라운드가 30일 플래시백:계림 가정의 달 프로모션을 1일부터 5일까지 진행한다고 밝혔다.
- 어린이는 무료 입장하며 성인 1명 결제 시 동반 어린이 2명 무료, 전 관람객 20% 할인 적용한다.
- 5월 한 달 스크래치 페이퍼 세트 제공하고 응모 시 마음정화부적 키링 선착순 증정한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 콘텐츠 전문기업 덱스터스튜디오의 자회사 플래시백그라운드가 운영하는 몰입형 미디어아트 전시관 '플래시백:계림'이 5월 1일부터 5일까지 가정의 달 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 2014년 이후 출생한 어린이는 무료 입장이 가능하며, 성인 1명 결제 시 동반 어린이 2명까지 무료 혜택이 제공된다. 어린이를 제외한 전 관람객에게는 20% 할인이 적용된다.
회사는 5월 한 달간 입장한 모든 관람객에게는 스크래치 페이퍼 세트가 제공된다고 전했다. 전시 콘텐츠 중 기억에 남는 곳의 그림을 그려 응모하면 '수호자들' 콘텐츠에 등장하는 악귀 캐릭터를 활용한 오리지널 굿즈인 '마음정화부적 키링'을 선착순으로 증정한다.
'플래시백:계림'은 신라의 신화와 설화를 현대적 감각으로 재해석한 히스토리텔링 몰입형 미디어아트 전시다. 1700평 규모에 최고 층고 11미터의 대형 공간 연출과 다채로운 콘텐츠를 결합하고 있다.
경상북도 동남권 8개 지역 교육장이 참석한 '동남권 교육장 협의회'를 비롯해 지역 교육청, 초중고교, 대학교 등 다수 교육기관의 단체 관람이 이어지고 있다.
플래시백그라운드 관계자는 "가족 단위 관람객들이 가정의 달을 맞아 아이들과 동심을 만끽하며 특별한 추억을 만들 수 있길 바란다"며 "앞으로도 다양한 관람객층에 최적화된 프로그램들을 기획할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com