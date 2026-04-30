영광군, 묘량·불갑 파크골프장 내달 1일 개장…네이버 예약제 도입

AI 핵심 요약beta
- 영광군이 30일 묘량·불갑 파크골프장 재개장을 밝혔다.
- 내달 1일 정식 개장하며 잔디 관리와 시설 정비를 완료했다.
- 관외 이용객 예약제를 도입해 네이버로 오전·오후 10팀 운영한다.
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[영광=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영광군 묘량면·불갑면 파크골프장이 시설 정비를 마치고 내달 1일 정식 개장한다.
영광군은 잔디 생육을 위한 휴장 기간을 거쳐 묘량·불갑 파크골프장을 재개장한다고 30일 밝혔다.
두 골프장은 주차장과 화장실 등 기본 편의시설을 갖추고 있으며 최근 잔디 관리와 시설 정비를 완료해 보다 쾌적한 경기 환경을 제공할 예정이다.
군은 이번 개장과 함께 관외 이용객을 대상으로 예약제를 도입한다. 예약은 네이버 예약 시스템을 통해 가능하며 이용 인원은 오전 10팀, 오후 10팀으로 나눠 운영된다. 이를 통해 이용객 간 혼잡을 줄이고 원활한 이용 환경을 조성한다는 방침이다.
영광군 관계자는 "묘량·불갑 파크골프장은 자연 속에서 누구나 쉽게 즐길 수 있는 생활체육 공간"이라며 "체계적인 예약 운영과 지속적인 잔디 관리를 통해 이용 만족도를 높이고 지역 관광 활성화에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
ej7648@newspim.com