쇼핑·키즈·의료 한곳에…스타필드 운정, 체류형 복합공간으로 대변신

AI 핵심 요약beta
- 신세계프라퍼티가 운영하는 스타필드 빌리지 운정이 30일 대규모 근린생활시설을 열었다.
- 지난 22일 문을 연 이 시설은 교육·미식·의료·라이프스타일 기능을 결합해 170개 브랜드가 입점했다.
- 가족 단위 방문객이 몰리며 외식·의료·교육 시설 집약에 고객 만족도가 높아지고 있다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계프라퍼티가 운영 중인 스타필드 빌리지 운정이 대규모 근린생활시설을 열고 운정신도시 상권에 활력을 불어넣고 있다고 30일 밝혔다.
이번 행보는 단순히 상품을 판매하는 유통시설을 넘어 지역 밀착형 생활 인프라를 집결시킨 복합몰 전략을 통해 집객 효과를 높이려는 의도로 해석된다.
지난 22일 문을 연 이 시설은 교육·미식·의료·라이프스타일 기능을 결합한 복합 생활 인프라로, 도보권 내에서 일상 대부분을 해결할 수 있도록 설계됐다. 센트럴 인근 저층부 4개 동에 총 170개 브랜드가 순차 입점하며 '생활형 플랫폼' 구현에 초점을 맞췄다.
현장에는 가족 단위 방문객이 몰리며 상권 활성화 기대감도 높아지고 있다. 고객들은 외식·의료·교육 시설이 집약된 점에 만족도를 나타냈다.
입점 브랜드도 다양하다. 유소년 스포츠 아카데미와 키즈 골프·쿠킹 클래스 등 교육 콘텐츠를 비롯해 매드포갈릭, 소이연남 등 외식 매장과 카페가 들어섰다. 여기에 대형 약국과 소아과, 미니소, 뷰티 매장까지 더해 생활 편의성을 높였다.
오픈 기념 행사도 이어진다. 어린이 체험형 '레고 플레이 팩토리'와 페이스페인팅, 캐리커처 이벤트 등이 진행되며 방문객 유입을 끌어올리고 있다.
nrd@newspim.com