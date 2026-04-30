'신한빠른대응적격TDF', 수탁고 2000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용이 30일 신한빠른대응적격TDF 시리즈 수탁고 2000억원 돌파를 밝혔다.
- 연초 이후 1300억원 유입됐고 전 구간 빈티지 라인업을 완성했다.
- 1년 수익률 1위 기록하며 빠른 환매와 분산투자로 차별화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
4영업일 환매·다이나믹 자산배분 전략으로 차별화
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한자산운용의 '신한빠른대응적격TDF 시리즈' 수탁고가 2000억원을 돌파했다.
30일 신한자산운용은 해당 시리즈에 연초 이후 1300억원 이상이 유입되며 수탁고가 2000억원을 넘어섰다고 밝혔다.
이 시리즈는 지난해 2030·2060 빈티지 출시 후 올해 3월 2035·2040·2050 빈티지를 추가하며 전 구간 라인업을 갖췄다.
수익률 측면에서도 주요 빈티지가 고른 성과를 냈다. 4월 27일 기준 제로인 집계에 따르면 신한빠른대응적격TDF2030(H)의 1년 수익률은 31.98%로 동일 빈티지 중 1위를 기록했다. 2035(H)와 2040(H)는 각각 30.17%, 32.22%의 수익률을 나타냈다.
해당 시리즈는 글로벌 주식·채권에 분산 투자하는 자산배분형 펀드로, 다이나믹 자산배분 전략과 은퇴 이후까지 자산배분을 유지하는 구조를 채택했다. 환헤지형(H)과 환오픈형(UH) 중 선택이 가능하며, 환매 구조도 차별화했다. 일반적인 해외 공모펀드의 환매 소요 기간이 약 8영업일인 데 반해, 이 시리즈는 4영업일 내 환매대금을 지급한다.
신한자산운용 WM연금채널본부 김경일 본부장은 "빠른 환매주기와 자산배분 전략 측면에서 차별화를 통해 투자자 선택 폭을 넓혔다"며 "안정적인 성과 흐름을 바탕으로 자금 유입이 이어지고 있다"고 말했다.
이어 "글로벌 시장 변동성이 확대되는 환경에서 다양한 자산에 분산 투자하는 TDF 전략에 대한 수요는 지속될 것"이라며 "라인업 확대를 바탕으로 판매 채널도 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com