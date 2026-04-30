네이버, 1Q 매출 3.2조원 전년비 16.3% 증가...AI 접목 효과

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 30일 2026년 1분기 매출액 3조2411억원, 영업이익 5418억원을 기록했다.
- AI 접목과 C2C 사업 성장으로 매출은 전년 동기 대비 16.3% 증가했으며 영업이익도 7.2% 늘었다.
- 광고 매출의 AI 기여도가 50% 이상이고 Npay 결제액은 23.4% 증가한 24.2조원에 달했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 2026년 1분기 매출액 3조2411억원, 영업이익 5418억원을 기록했다고 30일 밝혔다.
매출액은 전년 동기 대비 16.3% 증가했다. 광고와 커머스 등 주요 사업에 인공지능(AI)을 접목한 효과와 C2C 사업 성장이 견인했다. 영업이익은 AI 인프라 투자 영향으로 7.2% 증가했다.
사업 부문별로는 네이버 플랫폼이 1조 8398억원, 파이낸셜 플랫폼이 4597억원, 글로벌 도전 영역이 9416억원의 매출을 올렸다.
네이버 플랫폼 매출은 전년 동기 대비 14.7% 증가했다. 광고 매출은 AI 기반 타겟팅 고도화로 9.3% 성장했으며 AI의 매출 성장 기여도는 50% 이상을 기록했다. 서비스 매출은 네이버플러스 스토어, 멤버십, N배송 등 커머스 생태계 성장으로 35.6% 증가했다.
파이낸셜 플랫폼 매출은 전년 동기 대비 18.9% 증가했다. 1분기 Npay 결제액은 스마트스토어 성장과 외부 생태계 확장으로 전년 동기 대비 23.4% 증가한 24.2조 원에 달했다.
글로벌 도전 영역은 전년 동기 대비 18.4% 증가했다. C2C 사업이 주도했으며 왈라팝 편입 완료와 포시마크, 크림, 소다의 성장으로 C2C 매출은 전년 동기 대비 57.7% 증가했다. 엔터프라이즈 사업은 AI와 디지털트윈 관련 사업, 라인웍스 성장 등으로 18.8% 증가했다.
최수연 네이버 대표는 "네이버는 AI 에이전트 시대의 핵심 경쟁력인 검색·커머스·결제 인프라를 하나의 흐름으로 보유한 독보적인 플랫폼"이라며 "'실행형 AI' 전략을 중심으로 사용자 만족도 제고와 수익화 확대로 이어지는 선순환 구조를 구축하는 동시에 C2C, 소버린 AI 등 글로벌 도전 영역에서도 지속적으로 기회를 발굴해 전체 매출 성장을 가속화해 나가겠다"고 말했다.
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