SCL사이언스 "네오젠로직, AI 암백신 기술 중국 특허 등록"

AI 핵심 요약beta
- SCL사이언스가 30일 네오젠로직의 DeepDependency 기술 중국 특허 등록을 밝혔다.
- 이 기술은 AI로 암세포 의존성 유전자에서 신생항원을 발굴해 면역편집을 극복한다.
- 중국 시장은 2032년 71억 달러로 성장하며 회사는 암백신 임상 진입을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= SCL사이언스는 인공지능(AI)와 빅데이터 기반 암백신을 개발하는 자회사 네오젠로직의 'DeepDependency' 기술이 중국 특허 등록을 결정받았다고 30일 밝혔다.
이 기술은 암환자에서 유래된 단일세포 유전자 발현 데이터와 AI 모델을 활용해 암세포 생존에 필수적인 '의존성 유전자'에서 신생항원을 발굴한다. 암세포가 면역 체계의 공격을 피하기 위해 항원을 숨기거나 변형시키는 '면역 편집' 현상을 극복하고 환자의 장기적 면역반응 유지를 가능하게 한다. 해당 연구는 국제학술지 'Clinical and Translational Medicine'에 게재됐다.
회사에 따르면 이 기술은 한국, 일본에 이어 중국 특허 등록이 결정됐으며, 미국과 유럽에도 특허 진입 중이다. 중국의 신생항원 암백신 시장은 지난 2025년 14억 달러(약 1조9000억원)에서 오는 2032년 71억 달러(약 9조7000억원) 규모로 연평균 26.2% 성장이 예상된다. 중국은 최근 전 세계 차세대 항암 파이프라인의 50% 이상을 창출하거나 파트너링을 맺으며 글로벌 바이오·신약 개발의 핵심 허브로 자리잡았다.
SCL사이언스 관계자는 "중국은 면역항암치료 연구개발 생태계가 급성장하고 있으며, 면역항암치료의 효과를 극대화할 수 있는 환자맞춤형 신생항원 백신의 상용화가 매우 빠르게 일어날 수 있는 거대 시장"이라며, "이미 신생항원 면역성 예측 AI 기술인 'DeepNeo'의 글로벌 경쟁력을 입증한 만큼, 여기에 'DeepDependency'를 가세하여 암백신 임상시험 진입 및 면역항암치료 동반진단 서비스 사업화를 통해 기업가치를 극대화하겠다"고 밝혔다.
SCL사이언스는 데이터 기반 정밀의료 플랫폼 기업으로, KAIST와 협업한 단일세포 빅데이터 플랫폼을 기반으로 다양한 정밀의료 플랫폼을 구축 중이다. 회사는 신생항원 면역성 예측 AI 기술인 'DeepNeo'의 글로벌 경쟁력을 입증한 만큼, 'DeepDependency'를 추가해 암백신 임상시험 진입 및 면역항암치료 동반진단 서비스 사업화를 추진할 계획이다.
nylee54@newspim.com