'악마는 프라다를 입는다 2', 올해 최고 오프닝 경신…압도적 1위

AI 핵심 요약beta
- '악마는 프라다를 입는다 2'가 30일 박스오피스 1위에 올랐다.
- 개봉 첫날 29일 15만761명 동원하며 올해 최고 오프닝 기록했다.
- '왕과 사는 남자' 등 기존작 제치고 장기 흥행 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'왕과 사는 남자' 기록 넘었다
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 전 세계가 기다려온 화제작 '악마는 프라다를 입는다 2'가 2026년 개봉작 중 최고의 오프닝 성적을 기록하며 박스오피스 1위에 올라섰다.
30일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 영화 '악마는 프라다를 입는다 2'는 개봉 첫날인 지난 29일 하루 동안 15만 761명의 관객을 동원하며 단숨에 박스오피스 정상을 차지했다.
이는 올해 흥행 상위권인 '왕과 사는 남자'(11만 7783명)를 비롯해 '휴민트'(11만 6740명), '살목지'(8만 9911명) 등 기존 작품들의 오프닝 성적을 모두 갈아치운 수치다. 특히 같은 날 개봉한 '슈퍼 마리오 갤럭시'를 따돌리고 2026년 개봉작 중 가장 화려한 오프닝 스코어를 달성하며 극장가 장악에 성공했다.
20년 만에 돌아온 이번 속편은 전설적인 패션지 '런웨이'의 편집장 미란다와 기획 에디터로 복귀한 앤디, 럭셔리 브랜드 임원이 된 에밀리의 재회를 그린다. 급변한 미디어 환경에서 패션계 주도권을 잡기 위해 커리어를 거는 이들의 이야기는 현대 관객들에게 깊은 공감을 얻고 있다.
전 세계 최초로 작품을 접한 국내 관객들의 반응도 뜨겁다. 한층 탄탄해진 서사와 주연 배우들의 압도적인 연기력이 조화를 이루며 실관람객들의 강력한 추천 세례가 이어지고 있다.
업계에서는 개봉 초기 형성된 강력한 입소문이 5월 황금연휴까지 이어지며 장기 흥행 레이스에 탄력이 붙을 것으로 전망하고 있다. 독보적인 흥행 강자로 떠오른 '악마는 프라다를 입는다 2'가 향후 어떤 기록을 추가로 경신할지 귀추가 주목된다.
영화 '악마는 프라다를 입는다 2'는 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com