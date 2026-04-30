현우석, '기리고'로 눈도장…냉철·감정 오가는 연기

AI 핵심 요약beta
- 현우석이 24일 넷플릭스 '기리고'에서 강하준 역으로 출연했다.
- 천재 고등학생으로 공포와 청춘 감정을 입체적으로 연기했다.
- 절제된 연기로 작품 완성도를 높이며 차세대 기대주로 떠올랐다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 현우석이 넷플릭스 시리즈 '기리고'를 통해 공포와 청춘을 넘나드는 입체적인 연기로 존재감을 각인시키며 차세대 기대주로 떠올랐다.
현우석은 지난 24일 공개된 넷플릭스 시리즈 '기리고'에서 강하준 역으로 출연해 글로벌 시청자들을 만났다.
'기리고'는 넷플릭스가 처음으로 선보이는 한국 YA(영 어덜트) 호러 시리즈다. 소원을 이뤄주는 애플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고 받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린다.
현우석은 극 중 무당 햇살(전소니)의 동생이자, 이과 최상위권 천재 강하준을 연기한다. 누나의 남자친구 방울(노재원)과는 티격태격하면서도 위기 앞에서는 서로가 의지하는 모습을 보이며 극의 분위기를 환기하는 역할을 톡톡히 해낸다.
극 초반 강하준은 친구들과 함께 사건에 휘말리는 인물로 등장하지만, 이야기가 전개될수록 먼저 위험 속으로 뛰어드는 행동력으로 극의 몰입도를 끌어올리며 시청자들의 시선을 사로잡는다.
특히 강하준은 친구들 사이에서 자타공인 브레인으로 통하는 만큼, '기리고'에 얽힌 저주를 풀기 위해 애플리케이션의 시스템에 접근하며 사건의 단서를 좇고, 누나 햇살과 남자친구 방울의 도움 속에서 해결의 실마리를 찾아간다.
또한 방울이 다치고 무너지는 모습은 공포와 혼란 속에서도 이성적으로 버티던 강하준의 또 다른 인간적인 면모를 드러낸다. 울음을 터뜨리는 장면 역시 냉철한 모습 이면의 불안과 흔들림을 섬세하게 그려내며 인물의 입체감을 더했다.
이처럼 현우석은 공포와 청춘 서사를 넘나들며 대비되는 감정의 결을 자연스럽게 그려냈다. 절제된 연기로 인물의 변화와 감정을 설득력 있게 풀어내며 자신만의 '강하준'을 완성해 작품의 완성도를 끌어올리는 데 힘을 보탰다.
한편, 현우석이 출연한 '기리고'는 넷플릭스에서 스트리밍 중이다.
moonddo00@newspim.com