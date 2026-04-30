세종문화회관, '해리 포터와 죽음의 성물' 콘서트 5월 15일 공연

AI 핵심 요약beta
- 세종문화회관이 15일부터 17일까지 해리 포터와 죽음의 성물 Part II 콘서트를 선보인다.
- 시리즈 최종편으로 영화 상영과 라이브 오케스트라 연주를 결합한 필름 콘서트다.
- 팝업존과 이벤트로 세계관을 확장하며 할인 혜택을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 세종문화회관(사장 안호상)이 오는 5월 15일부터 17일까지 여덟 번째이자 시리즈의 최종편인 '해리 포터와 죽음의 성물™ Part II 인 콘서트'를 선보인다.
지난해 10월 선보인 Part I에 이은 완결편으로, 영화 전편 상영과 함께 알렉상드르 데스플라의 음악을 라이브 오케스트라 연주로 만나는 필름 콘서트다.
2019년 국내 초연 이후 세종문화회관 대표 기획공연으로 자리매김한 '해리 포터™ 필름 콘서트 시리즈'는 이번 공연을 끝으로 대장정을 마무리한다. 특히 2025년에는 예술경영지원센터 '공연시장 티켓판매 현황 분석'에서 서양음악 부문 상위 10개 공연에 포함되며 작품성과 흥행성을 동시에 입증했다.
지휘는 8년 간 8개의 전 시리즈를 이끌어온 시흥 영(Shih-Hung Young)이 맡아 해리 포터 필름 콘서트 전편을 완성하며, 성남시립교향악단이 연주한다. 해리 포터와 죽음의 성물™ Part I·II 음악을 담당한 아카데미 수상 작곡가 알렉상드르 데스플라는 긴장감과 서정이 교차하는 음악으로 시리즈의 마지막 전투를 완성한다.
◆마법 세계의 최종 결전, 모든 이야기가 완성되는 순간
'해리 포터와 죽음의 성물™ Part II 인 콘서트'는 1997년부터 2007년까지 작가 조앤 K. 롤링(J.K. Rowling)이 10년에 걸쳐 집필한 대서사의 결말을 완성하는 시리즈의 마지막 이야기로, 마법 세계의 운명을 건 최종 결전을 그린다. 호그와트를 떠난 해리 포터는 볼드모트와의 최후의 결전에 다가서며 선택과 희생의 순간에 놓이고, 론과 헤르미온느와 함께 마지막 싸움에 나선다. 시리즈 중 가장 밀도 높은 감정선을 담은 작품으로, 영화와 라이브 연주가 결합된 무대는 높은 몰입도를 제공한다. 관람 연령은 7세 이상이다.
◆공연장 안팎으로 확장되는 해리 포터 세계관, 함께 완성하는 마지막 여정
세종문화회관은 공연과 연계한 온·오프라인 프로그램을 운영한다. 4월 21일부터 5월 5일까지 진행되는 '추억 소환 이벤트'는 해리 포터 관련 콘텐츠를 SNS에 업로드하면 참여할 수 있으며, 선정자에게 공연 초대권을 제공한다. 광화문 일대에는 체험형 콘텐츠도 마련된다. 5월 1일부터 5월 17일까지 세종문화회관 세종라운지에 '해리 포터 팝업존'을 조성하고, 중앙계단에는 '해리 포터와 죽음의 성물™ Part II 인 콘서트' 포스터 래핑을 설치해 포토존으로 운영한다.
5월 1일부터 5일까지는 참여형 이벤트가 집중 운영된다. ▲입체 포토존을 이용한 현장인증 이벤트와 온라인 참여 이벤트가 함께 진행되며 굿즈 구매도 가능하다. ▲5월 1일 '노동절'에는 도비에게 주는 양말을 가져오면 경품을 증정하고, ▲5월 5일에는 '어린이날'을 맞아 페이스 페인팅 행사 등이 추가된다. ▲'버터비어 팝업'은 5월 3일부터 17일까지 운영되어 해리 포터 영화 속 상징적인 음료를 직접 체험할 수 있다. 해리 포터 팝업존 모든 방문객에게는 공연 예매 시 사용할 수 있는 30% 할인 쿠폰이 제공되며, 공연 기간에는 로비 전역에 포토존, 포토부스, MD샵 등 체험존을 확대 운영한다.
◆전 세계가 열광하는 해리 포터™ 필름 콘서트 시리즈의 대미
'해리 포터™ 필름 콘서트 시리즈'는 워너브라더스 디스커버리 글로벌 테마 엔터테인먼트(Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment)와 씨네콘서트(CineConcerts)가 공동 제작한 '해리 포터' 영화 콘서트 투어다. 2016년 '해리 포터와 마법사의 돌™ 인 콘서트' 초연 이후 전 세계 48개국에서 3천 회 이상 공연되었으며, 누적 관객 300만 명을 기록했다.
세종문화회관 관계자는 "8년에 걸쳐 이어온 해리 포터 필름 콘서트 시리즈의 대장정을 마무리하는 마지막 공연인 만큼, 관객이 단순히 공연을 관람하는 데서 나아가 해리 포터 세계관의 마지막 여정을 함께 완성하는 경험이 되도록 다양한 참여형 프로그램을 준비했다"며 "영화와 오케스트라 음악, 체험 콘텐츠가 하나로 어우러진 이번 무대를 통해 시리즈를 사랑해온 관객들에게 의미 있는 피날레이자 오래 기억될 특별한 공연 경험을 선사하고자 한다"고 밝혔다.
다양한 할인 혜택도 제공한다. 문화릴레이(20%), 다둥이(30%), 가족 할인(30%) 등이 적용되며, 서울청년문화패스(30%) 이용도 가능하다. 티켓은 세종문화회관 홈페이지 및 주요 예매처에서 구매할 수 있으며, SUITE석은 세종문화회관에서 단독 판매한다.
jyyang@newspim.com