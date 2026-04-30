드리미, '로봇 팔' 플랫폼으로 스마트홈 확장 가속

AI 핵심 요약beta
- 드리미가 30일 샌프란시스코 컨퍼런스에서 스마트 홈 신제품 공개했다.
- 바이오닉 로봇 팔을 에어컨 주방 세탁 등으로 확대 적용했다.
- 청소가전 퍼스널 케어 제품군 선보이며 글로벌 생태계 강조했다.
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AI·로보틱스 결합…차세대 생활가전 생태계 구축 본격화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 드리미 테크놀로지가 차세대 스마트 홈 기술을 앞세워 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다.
드리미는 30일(현지시간)까지 미국 샌프란시스코에서 열리는 글로벌 테크 컨퍼런스 '드리미 넥스트(DREAME NEXT)'에서 스마트 홈 신제품과 중장기 기술 전략을 공개했다. 이번 행사는 미래 라이프스타일과 기술 비전을 제시하는 플래그십 행사로, 드리미는 향후 10년간의 글로벌 확장 방향과 기술 로드맵을 함께 제시했다.
핵심은 '바이오닉 로봇 팔' 기술의 확장이다. 드리미는 리빙 넥스트(Living Next) 세션에서 해당 기술을 로봇청소기를 넘어 에어컨, 주방, 세탁 가전 등으로 확대 적용하며 스마트 홈 전반의 핵심 플랫폼으로 발전시키고 있다고 밝혔다. 에어컨 X 시리즈에는 듀얼 암 기반 공기 흐름 제어 시스템을 적용해 126도 광각 송풍과 맞춤형 바람 제어를 구현했다. 레인지후드 HX01은 밀리미터파 레이더 기반 윙 암 구조로 조리기구 위치에 따라 흡입 각도를 자동 조정한다.
세탁 분야에서는 'Z1 라운드리 로봇(Laundry Robot)'을 통해 로보틱스 전략을 구체화했다. 다관절 로봇 팔과 AI 인지 기술을 기반으로 세탁물 집기부터 세탁·건조·회수까지 전 과정을 자동화한 것이 특징이다.
주방과 소형 가전에서도 AI 기술이 적용됐다. 사용자의 취향과 생체 데이터를 분석하는 인공지능(AI) 커피머신과 식재료 인식 기능을 갖춘 냉장고, 건강 중심 조리기기 등이 공개됐다. 공기청정기와 펫 케어 디바이스, AI 디스플레이 제품군도 함께 선보이며 스마트 홈 생태계 확장성을 강조했다.
청소가전 라인업도 강화됐다. 로봇청소기 'X60 프로 울트라 컴플리트'는 2세대 바이오닉 로봇 팔을 적용해 사각지대 없는 청소를 지원한다. '아쿠아20 프로 울트라 롤러 컴플리트'는 스팀과 온수, 압력 세척을 결합해 위생성을 높였고, '에어로 울트라 스팀'은 화학세제 사용을 줄인 친환경 청소 솔루션으로 제시됐다.
퍼스널 케어 영역에서는 헤어케어, 스킨케어, 제모기, 면도기 등 맞춤형 뷰티·헬스케어 기기를 공개했다. 드리미는 핵심 기술의 플랫폼화를 통해 스마트 홈 전반의 혁신을 이어간다는 방침이다.
syu@newspim.com