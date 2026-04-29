민주당 충청권 4곳 시장·지사 후보 "초광역 협력 수도권 일극체제 타파"

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29일 신용한·조상호·허태정· 박수현, 세종청사서 공동 기자회견

행정수도 완성·경제권 통합·광역교통망 구축 등 공동 비전 제시

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북·충남·대전·세종 등 충청권 4개 시·도지사 후보들이 29일 수도권 집중 완화와 국가 균형 발전을 위한 '충청권 공동 대전환'을 선언했다.

신용한 충북지사 후보, 조상호 세종시장 후보, 허태정 대전시장 후보, 박수현 충남지사 후보는 이날 세종시청에서 공동 기자회견을 열고 "수도권 일극 체제는 지속 가능하지 않다"며 "충청권 초광역 협력을 통해 국가 발전의 새로운 축을 만들겠다"고 밝혔다.

29일 충북· 충남· 대전· 세종 등 더불어민주당 충청권 4개 시도 후보들이 세종시청에서 합동 기자회견을 한 후 6.3지방선거 승리를 다짐하고 있다. [사진=신용한 충북지사 후보 선거캠프] 2026.04.29 baek3413@newspim.com

이들은 공동 선언문에서 행정 수도 완성을 핵심 과제로 제시하고 행정수도특별법 제정과 개헌을 통해 국회 세종의사당과 대통령 집무실 설치를 추진하겠다고 밝혔다.

아울러 중앙 행정 기관 추가 이전을 통해 충청권을 실질적 행정 수도로 육성하겠다는 구상이다.

경제 분야에서는 대전(R&D), 충남(제조), 충북(바이오), 세종(행정)을 연계한 '충청권 통합 경제권' 구축을 제시하며 AI·반도체·우주항공 등 미래 산업 거점으로 발전시키겠다고 강조했다.

또한 충청권 광역 철도망 구축을 통해 4개 시·도를 1시간 생활권으로 연결하고, 청년 유입 확대와 스마트 농업 전환, 재생 에너지 기반 탄소 중립 모델 구축도 주요 과제로 포함됐다.

후보들은 "충청광역연합을 기반으로 행정 경계를 넘어 하나의 생활권과 경제권을 완성하겠다"며 초광역 협력 모델 정착 의지를 밝혔다.

29일 더불어민주당 충청권 4개 시·도지사 후보들이 세종 시청에서 합동 기자회견을 열어 충청권 초광역 협력 방안을 발표하고 있다. [사진=신용한 충북지사 후보 선거캠프] 2026.04.29 baek3413@newspim.com

신용한 후보는 "행정 통합은 중장기적으로 논의하되 현재는 광역 연합 틀 안에서 실질적 성과를 내는 것이 중요하다"며 "주민이 체감할 수 있는 정책 발굴에 공동 대응하겠다"고 말했다.

이와 함께 후보들은 공동 공약의 실행력을 높이기 위해 정례 협의체를 구성하고 중앙정부와의 정책 공조도 강화하겠다고 약속했다.

지역 정가에서는 이번 선언이 지방 선거를 앞두고 충청권 메가시티 구상을 선점하려는 정치적 의미도 갖는 것으로 보고 있다.

baek3413@newspim.com