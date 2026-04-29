"전남 누르면 전화 끊겼다"…'민주주의 시험대' 오른 특별시장 경선

290표 차 석패·2308건 응답 중단, '설계 부주의'로 봉합

시민연대 "민주당 경선 과정 전면 재조사해야" 확산

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 과정에서 발생한 '결선 ARS 투표 2308건 먹통' 사태와 줄세우기식 공천을 둘러싸고 정당 민주주의의 근간을 흔드는 중대한 문제라는 비판이 거세다.

290표 차 석패를 겪은 김영록 전남지사의 문제 제기가 단순한 패자의 불만이 아니라 호남 유권자와 민주당을 향한 강한 경고 신호라는 평가도 힘을 얻고 있다.

김영록 전남광주통합특별시장 전 예비후보는 29일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "전남광주통합특별시장 경선 과정에서 제기된 각종 의혹에 대해 민주당 중앙당이 책임 있는 전면 재조사와 재발 방지 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주통합특별시장 전 예비후보가 29일 광주시의회 브리핑룸에서 경선 과정에 대한 전면 재조사를 촉구하는 기자회견을 열고 있다. 2026.04.29 bless4ya@newspim.com

그는 "전남에 거주한다는 이유만으로 표심이 구조적으로 배제됐다면 이는 특정 후보의 유불리를 넘어 민주당이 지켜온 공정과 정의의 가치를 스스로 무너뜨리는 일"이라고 경고하며 경선 방식 전반의 개혁을 요구했다.

실제로 전남 무안에 거주하는 한 시민은 통합시장 결선 ARS 투표 전화를 받았다며 "귀하는 어느 지역에 살고 있냐는 질문에 전남에 해당하는 번호를 누르자 그 즉시 전화가 끊겼다"고 증언했다. 또 다른 시민도 "전남 지역을 선택하는 순간 뚝 끊겨 버렸다"며 "이게 과연 공정한 경선이냐"고 반문했다.

전남광주통합특별시장 경선 과정에 대한 책임 있는 조치와 줄세우기식 비민주적 경선 방식의 개혁을 요구하는 목소리가 커지는 배경이다.

이번 논란의 핵심은 지난 12일 결선투표 첫날 ARS 투표 과정에서 주민등록상 거주지를 전남이라고 입력했을 때 전화가 끊긴 사례가 2308건이나 발생했다는 점이다. ARS 응답률이 5~7%에 불과한 상황에서 응답할 준비를 마친 전남 지역 유권자 2000여 명이 구조적으로 배제됐다면 0.89%포인트, 290표 차에 불과했던 결선 결과를 바꾸고도 남을 규모라는 지적이 제기된다.

예비·본 경선에선 없었던 설계 오류가 최종 결선에서만 집중적으로 나타난 이유에 대해 중앙당은 아직 명확한 설명을 내놓지 못하고 있다.

결선 투표 안내 문자를 받지 못한 권리당원, 앞선 경선에는 참여하고도 결선 대상에서 제외된 사례, 권리당원 중복투표와 불법 선거 의혹 관련 정보 비공개 등도 공정성 논란에 기름을 붓고 있다.

근소한 표 차로 승패가 갈린 상황에서 이 같은 문제를 단순한 기술적 오류나 일부 착오로 치부하는 것은 민주주의 기본 원칙과도 어긋난다는 비판이다.

그럼에도 김영록 전 예비후보는 당 안팎에서 가처분 등 법적 대응 요구가 나오는 가운데서도 민주당과 전남·광주 통합특별시의 성공을 위해 소송은 자제하겠다는 입장을 분명히 했다. 대신 ARS 투표 설계 내역과 오류 발생 원인, 재발신 조치의 적정성 등을 포함한 경선 과정 전반에 대한 사실관계 확인과 제도 개선을 중앙당에 정식 요구하며 "설명하지 않는 권력은 결국 신뢰를 잃는다"고 강조했다.

통합특별시가 진정한 통합과 축복 속에 출범하길 바란다면 민주당은 이번 결선 ARS 투표 먹통 사태를 한 후보의 문제 제기로 축소할 것이 아니라 호남 민심이 던지는 경고로 받아들여야 한다는 게 지역 정치권과 시민사회 일각의 공통된 목소리다.

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