충청권 초광역 일자리 사업 선정…40억원 규모 공동 추진

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[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충청권 4개 시도가 손잡고 추진하는 초광역 일자리 사업이 정부 공모에 선정되며 지역 간 인재 양성과 취업·정착을 연계하는 협력 모델 구축에 속도가 붙게 됐다.

충청권 4개 시도가 공동으로 참여한 초광역 일자리 사업이 정부 공모에 선정됐다.

충남도청 전경 [사진=충남도]

충남도는 29일 고용노동부가 주관한 '광역이음 프로젝트' 공모에 대전·세종·충북·충남이 함께 참여한 사업이 최종 선정됐다고 밝혔다.

광역이음 프로젝트는 지자체별로 추진하던 일자리 사업을 초광역 단위로 통합해 지역 주력산업에 필요한 인재를 양성하고 취업과 정착까지 연계하는 사업이다.

정부의 '5극 3특' 국가 균형 성장 전략에 맞춰 추진되며 수도권 집중에 따른 인재 유출과 지역 간 인력 미스매치 해소를 목표로 한다.

충청권은 바이오와 모빌리티 등 전략 산업을 중심으로 교육·취업·정착·성장을 연계한 일자리 생태계를 구축할 계획이다. 총사업비는 40억 원 규모로 이 중 국비 32억 원과 지방비 8억 원이 투입된다.

충남도는 국비 10억 원과 도비 2억 5000만 원 등 총 12억 5000만 원을 투입해 기업 성장 지원과 취업 연계, 인턴십 운영, 정착 지원 등을 추진할 예정이다. 이를 통해 지역 간 인재 순환을 촉진하고 산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 도모한다는 방침이다.

안호 충남도 산업경제실장은 "충청권이 하나의 생활·경제권으로 연결되는 초광역 협력의 출발점"이라며 "청년이 머물고 성장할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com