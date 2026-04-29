광명도시공사, 광명동굴 실종아동 조기발견 '코드아담' 훈련 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기 광명도시공사가 28일 광명동굴 전 직원 대상 코드아담 훈련을 실시했다.
- 실종아동 신고 접수부터 CCTV 모니터링, 수색, 보호자 인계까지 절차를 진행했다.
- 서일동 사장은 신속 대응 강조하며 고객 안전을 위해 훈련 지속을 밝혔다.
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◇[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명도시공사는 지난 28일 광명동굴 전 직원이 참여하는 실종아동 조기발견 '코드아담' 훈련을 실시했다고 29일 밝혔다.
공사에 따르면 '코드아담'은 최근 일련의 유아, 청소년들에 대한 납치 시도 등 사건 발생으로 사회적 관심이 높아진 상황을 설정하여 자체 매뉴얼에 따라 실종 아동을 찾기 위한 훈련으로, 광명동굴에서 성수기 관광객이 집중되는 관광지에서 신속한 초기 대응력을 갖추기 위해서는 꼭 필요한 훈련이다.
이 훈련은 실종아동 발생을 가정하여 ▲실종 신고 접수 및 출입문 통제 ▲실종아동 경보 발령 및 전직원 공지 ▲CCTV 모니터링과 수색조 편성에 따른 탐색 ▲실종아동 발견 및 보호자 인계 절차까지 실제 상황과 동일하게 진행되며, 광명동굴에서는 이 훈련을 매년 정기적으로 진행하여 실제 상황 발생 시 직원 모두가 신속하게 대응할 수 있도록 하고 있다.
서일동 사장은 "실종아동 발생 시 신속한 초기대응이 가장 중요하다"며, "코드아담 훈련을 지속하여 광명동굴을 찾아주시는 고객 모두가 안심하고 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com