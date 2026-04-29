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민간기업 장애인 의무고용률 3.1% 달성…제도 시행 이래 최초

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AI 핵심 요약

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  • 고용노동부가 29일 민간 기업 장애인 고용률이 법정 의무 3.1%를 처음 달성했다고 발표했다.
  • 전체 장애인 고용률은 3.27%로 0.06%p 상승하고 고용 규모는 30만9846명으로 늘었다.
  • 공공부문 일부와 100인 미만 기업은 여전히 저조하고 정부가 고용 확대 대책을 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

노동부, 2025년 장애인 의무고용현황 발표
1000인 이상 사업장이 평균 민간고용률 견인
일부 공공부문과 100인 미만 기업 고용 저조

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 민간 기업의 장애인 고용률이 법정 의무 고용률을 처음으로 달성했다. 1991년 제도 시행 이래 처음 있는 일이다.

지난해 신규 채용된 전체 영역의 장애인 일자리 가운데 84.9%는 민간영역에서 발생하면서 전체 고용을 민간이 견인했다는 평가다. 교육청과 헌법기관 등 일부 공공부문과 100인 미만의 장애인 고용률은 아직 저조한 수준을 보였다.

고용노동부는 이 같은 내용이 담긴 2025년 장애인 의무고용현황을 29일 발표했다. 의무고용대상은 국가·지방자치단체, 상시근로자 50인 이상 사업체 3만3452곳이다. 지난해 기준 법정 장애인 의무고용률은 공공부문 3.8%, 민간 3.1%였다.

전체 장애인 고용률은 3.27%로 전년 대비 0.06%포인트(p) 상승했다. 고용 규모는 30만9846명으로 전년 대비 1만1192명 늘었다.

2025년 장애인 의무고용현황 발표 [자료=고용노동부]

민간 영역의 평균 고용률은 3.10%로 1년 전보다 0.07%p 올랐다. 지난해 장애인 고용인원 증가분(1만1192명) 가운데 84.9%(9507명)은 민간기업에서 늘어났다. 기업이 법정 의무고용률을 달성한 것은 1991년 장애인 의무고용제도 시행 이후 처음이다.

민간기업의 규모별 장애인 고용률은 500~999인 기업이 3.51%로 가장 높았다. 이어 300~499인 3.47%, 100~299인 3.46%, 1000인 이상 3.06%, 대기업집단 2.56%, 100인 미만 2.13%로 나타났다.

채용 규모로 보면 1000인 이상 기업이 292만1237명으로 가장 많았고 이어 100~299인 177만310명, 대기업집단 154만3513명, 100인 미만 120만9427명, 500~999인 87만1417명, 300~499인 70만8337명이었다.

1000인 이상 기업의 장애인 고용률은 전년보다 0.09%p 올랐다. 노동부는 "1000인 이상 기업에서 장애인 고용 개선 흐름이 뚜렷하게 나타났다"며 "대기업을 중심으로 장애인 고용이 기업 경영의 주요 요소로 자리매김하고 있는 것으로 보인다"고 설명했다.

반면 100인 미만 기업의 고용률은 2023년 2.19%, 2024년 2.05%에서 지난해 2.13%로 반등했으나 여전히 의무고용률에는 미치지 못했다.

정부와 공공기관을 포함한 공공부문 고용률은 3.94%로 0.04%p 올랐다. 이들 공공부문 가운데 교육청과 헌법기관의 고용률은 기준에 미치지 못하는 수준이었다. 교육청 장애인 공무원 고용률은 1.91%였고, 헌법기관의 장애인 공무원 고용률은 2.86%로 나타났다.

중증 장애인, 여성 장애인이 전체 노동자에서 차지하는 비율은 각각 37.5%, 29.3%로 지속 상승 추세를 기록했다. 전체 장애인 노동자 중 정신적 장애 유형(지적·자폐·정신) 비율은 23.1%로, 처음으로 20%대를 넘어섰다. 노동부는 장애인 고용 구조가 신체·감각 중심에서 벗어나 정신적 장애 등 다양한 유형으로 확대되는 모습을 보였다고 분석했다.

정부는 교육청과 헌법기관 등에서 장애인에게 적합한 직무가 없다고 보고 통합컨설팅, 직무발굴 등 고용확대 방안을 모색한다. 50~99인 민간기업의 의무고용 촉진을 위한 중증장애인 신규 채용 고용개선 장려금도 올해부터 지급했다. 반복적으로 고용 의무를 회피하는 기업에는 부담금 실효성을 강화한다.

김영훈 노동부 장관은 "민간기업이 제도 시행 35년 만에 처음으로 의무고용률을 달성한 것은, 장애인 고용이 단순한 법적 의무를 넘어 노동시장의 보편적 기준으로 자리잡기 시작했음을 의미한다"며 "중증·여성 장애인과 정신적 장애 유형 노동자 등이 안정적으로 일하도록 고용의 양뿐 아니라 질적 다양성을 확보하는 노력을 지속하겠다"고 말했다. 

sheep@newspim.com

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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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