충북도, '저비용·임대·창업' 3축 스마트팜 전략 가동

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청년 유입·기존 농가 경쟁력 동시 겨냥…"농업 구조 전환 신호탄"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 미래 농업 전환을 위한 스마트팜 확산 정책을 본격화한다.

청년농 정착과 기존 농업인의 경쟁력 강화를 동시에 겨냥해 '보급형·임대형·창업형' 3대 전략을 전면에 내세웠다.

충북 지역특화 임대형 스카트팜 조성도. [자료=충북도] 2026.04.29 baek3413@newspim.com

충북도는 기존 농업인의 진입 장벽을 낮춘 '충북형 스마트팜 보급 사업'을 올해 추가경정예산에 반영해 추진한다고 29일 밝혔다.

대규모 유리 온실이나 완전 자동화 설비 중심의 기존 방식에서 벗어나, 비닐하우스 등 기존 시설을 활용한 저비용 모델을 적용하는 것이 핵심이다.

배드·양액 등 필수 설비만 도입해 투자 부담을 줄이고 지역 실정에 맞춘 '현장형 스마트 농업' 모델로 확산을 유도한다는 구상이다.

이 방식은 초기 수십억 원이 필요한 기존 스마트팜과 달리 중소 농가나 청년 농도 현실적으로 접근할 수 있다는 점에서 정책 실효성을 높일 것으로 기대된다.

도는 이를 통해 스마트 농업이 일부 선도 농가에 머무르지 않고 일반 농가로 빠르게 확산될 수 있을 것으로 보고 있다.

청년 농과 귀농인의 안정적 정착을 위한 임대형 스마트팜 조성도 속도를 내고 있다.

충북형 스마트팜 확산. [자료=충북도] 2026.04.29 baek3413@newspim.com

현재까지 도내 8개소가 조성을 마쳤고 추가로 9개소가 추진 중이다. 이들 사업은 올해 말까지 완료될 예정이다.

임대형 스마트팜은 초기 투자비 부담으로 영농 진입이 어려운 청년층에 실질적인 기회를 제공하는 사업이다.

일정 기간 시설을 임대해 경영 경험을 쌓을 수 있어 '농업 창업의 디딤돌' 역할을 한다는 평가다.

도는 이를 통해 농촌 고령화 문제를 완화하고 청년 유입을 촉진한다는 방침이다.

이와 함께 올해 처음 도입한 '청년 농업인 스마트팜 창업 지원 사업'도 추진된다.

총 45억 원 규모로 10개소를 선정해 지원할 계획이다.

단순 교육이나 실습을 넘어 실제 경영 주체로 성장할 수 있도록 설비와 운영 기반을 동시에 지원하는 것이 특징이다.

특히 창업 지원 사업은 생산 중심에서 벗어나 유통·판로까지 연계하는 구조로 설계돼, 청년 농의 지속 가능한 수익 모델 구축에도 초점을 맞췄다.

김영환 충북지사는 "스마트팜은 청년에게는 기회, 기존 농업인에게는 경쟁력, 농촌에는 활력을 제공하는 핵심 전략"이라며 "충북형 스마트 농업 정책을 속도감 있게 확대해 농업의 체질을 근본적으로 바꾸겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com