부산시, 동대신·서대신 하수관로 정비 BTL 추진…2035년 완료 목표

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 29일 동대신·서대신 하수관로 정비사업을 민자 방식 타당성 분석 적격 판정으로 추진한다.
- 1990년대부터 분류식 하수관로 75% 설치 완료하고 가구 정화조 철거로 강 악취 감소 성과를 거둔다.
- BTL 도입으로 1327억 원 투입해 2035년 서구 전역 정비를 완료한다.
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정화조 폐쇄와 공공 하수관로 연결 성과
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 동대신·서대신 처리분구 하수관로 정비사업이 민간투자 방식 타당성 분석에서 적격 판정을 받아 사업 기반을 마련했다고 29일 밝혔다.
1990년대부터 우수와 오수를 분리하는 분류식 하수관로 사업을 추진해 현재 전체 지역 75% 설치를 완료했다.
소규모 가구 정화조 철거와 공공관로 연결을 지원해 낙동강·수영강·온천천 악취 감소와 수질 개선 성과를 거뒀다.
복개 하천이 흐르는 구도심은 보급률이 낮아 정비 필요성이 커졌으나 건설비·인건비 상승으로 재정 부담이 증가했다. 이에 재정사업과 임대형 민자사업(BTL)을 병행 검토했다.
동대신·서대신 지역은 남포동·자갈치시장 등 관광지와 부산대병원·동아대병원이 밀집해 유동인구가 많지만 하수관로 설치율이 낮다. 보수천 일원 확충사업 설계를 마쳤고 국비 선정을 추진 중이다.
잔여 구간은 BTL 도입으로 재정 부담을 줄이고 속도를 높인다. 부산연구원과 KDI PIMAC 분석에서 적격 판정을 받아 서구 전역 1327억 원 투입, 2035년 정비 완료를 목표로 한다.
이병석 환경물정책실장은 재정·BTL 병행으로 효율성을 높이고 부산 전역 분류식 보급률을 신속히 향상시키겠다고 강조했다.
ndh4000@newspim.com