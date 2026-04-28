전남도, 농식품부 '농업AX 플랫폼' 우선협상대상자 선정

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 28일 농림축산식품부의 국가 농업AX 플랫폼 구축사업 우선협상 대상자로 선정돼 무안에 대규모 AI 농업 거점을 조성한다.
- 도는 대동, LG CNS 등과 컨소시엄을 구성해 총사업비 2546억 원을 투입해 5년간 무안 해제면에 AI 농업 전진기지를 구축할 계획이다.
- 이를 통해 3세대 지능형 스마트농업 고도화와 4세대 무인 자율농업 모델 정립, K-AI 농업 수출 산업화를 추진한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 농림축산식품부의 '국가 농업AX(인공지능 전환) 플랫폼' 구축사업 우선협상 대상자로 선정되며 무안에 대규모 AI 농업 거점을 조성한다.
전남도는 이번 사업 선정으로 전남 농업의 첨단 구조 전환 기반을 확보했다고 28일 밝혔다.
사업은 이상기후와 인력 부족 등 농업 위기에 대응해 기존 스마트농업을 AI·로봇 기반 지능형 영농 체계로 전환하는 국가 프로젝트다.
도는 무안군, ㈜대동, LG CNS, 대영지에스, 아트팜영농법인 등과 컨소시엄을 구성해 총사업비 2546억 원(국비 439억 원 포함)을 투입한다. 민·관 합작 특수목적법인(SPC)을 설립해 향후 5년간 무안 해제면 일원에 AI 농업 전진기지를 구축할 계획이다.
핵심 인프라인 글로벌 비즈니스센터, 실증센터, AI 생육지원 데이터센터 구축 예산 1150억 원은 2026년 정부 예산에 반영됐다. 대동은 SPC 운영을 총괄하고 LG CNS는 AI·데이터 플랫폼 구축을 맡는다. 대영지에스는 첨단 온실 시공, 아트팜영농법인은 영농 실증을 담당한다.
전남도는 이를 통해 3세대 지능형 스마트농업 고도화와 4세대 무인 자율농업 모델 정립, 'K-AI 농업' 수출 산업화를 추진할 방침이다.
유덕규 전남도 농축산식품국장은 "대동 등 국내 최고의 기업을 비롯해 전남지역 선도 농업인 등과 함께 전남을 인공지능 중심의 첨단 농산업 거점으로 도약시키겠다"며 "실시협약 등 후속 절차를 신속히 추진해 농업인과 기업이 체감하는 농업 혁신 생태계를 조성하겠다"고 말했다.
도는 60일 내 실시협약 체결, 연내 SPC 설립을 거쳐 내년 사업에 착수할 계획이다. 상시 고용 308명, 향후 20년간 2만3000명 이상의 취업 유발 효과가 예상된다.
ej7648@newspim.com