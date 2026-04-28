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연쇄살인, 일상까지 삼켰다…'허수아비' 강태주 복귀→공조 시작

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  • ENA 월화드라마 '허수아비'는 28일 4회 방송을 앞두고 연쇄살인사건으로 얽힌 인물들의 스틸컷을 공개했다.
  • 지난 방송에서 피해자가 5명으로 밝혀진 가운데 6차 피해자까지 발생하며 강태주는 다시 수사에 나서기로 결심했다.
  • 4회에서는 강태주와 차시영의 공조가 시작되고 서지원이 발견한 단서로 뜻밖의 인물에 대한 의심이 촉발될 예정이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 연쇄살인이 일상을 집어삼키기 시작했다. '허수아비' 속 인물들이 각자의 균열과 선택의 기로에 놓이며 긴장감을 끌어올린다.

ENA 월화드라마 '허수아비' 측은 4회 방송을 앞둔 28일 강성 연쇄살인사건으로 긴밀하게 얽힌 형사 강태주(박해수), 검사 차시영(이희준), 기자 서지원(곽선영), 그리고 이들과는 또 다른 이유로 균열을 맞게 되는 이기범(송건희)과 강순영(서지혜)의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 허수아비 스틸컷. [사진=ENA] 2026.04.28 moonddo00@newspim.com

지난 방송에는 김미연(김계림)의 진술을 통해, 연쇄살인사건의 피해자가 넷이 아닌 다섯이란 사실이 밝혀졌다. 이에 전경호(강정우) 폭행 사건으로 수사에서 배제됐던 강태주는 차시영에게 사직서를 담보로 실종자 수색 작업을 요청했고, 3차 사건 피해자 최인숙(민혜수)의 시신을 찾아 그의 어머니(목정윤) 품에 안길 수 있었다. 한편, 마지막 수사를 끝마친 강태주는 김민지(김환희)를 우연히 마주쳤다. "경찰 안 관두면 안 돼요? 그냥 아저씨가 잡아줘요, 범인"이라는 부탁에 아무런 대답도 하지 못했던 그는 싸늘한 주검이 되어 돌아온 김민지의 죽음에 황망함을 감추지 못했다.

강성 연쇄살인사건의 여섯 번째 피해자가 발생한 가운데, 이날 공개된 사진은 강태주의 변화와 각성을 짐작게 한다. 경찰을 관두겠다며 떠났던 그가 다시 돌아와 김민지가 그린 허수아비 그림을 물끄러미 바라보고 있다. 6차 사건 당일 화구통을 찾기 위해 잠시 들른 강성문고가 김민지의 마지막 행선지라는 점에서 이목이 집중된다.

그런가 하면 한밤중 수풀 사이를 거침없이 걸어가는 차시영과 단 한 장뿐인 범인 사진을 보고 놀란 서지원의 모습도 궁금증을 유발한다. 강태주와 적과 아군의 경계에 선 차시영의 본심은 무엇인지, 친구 이상의 조력자 서지원은 어떤 활약을 펼칠지 귀추가 주목된다.

여기에 전경호와 얽히며 안타까운 이별을 맞은 이기범, 강순영의 비극도 예고됐다. 함께 공개된 사진에서 전경호의 멱살을 잡은 이기범의 분노 가득한 눈빛, 제 몸만큼이나 커다란 짐가방을 들고 야간도주를 감행한 강순영의 두렵고 불안한 표정이 각각 포착돼 긴장감을 자아낸다.

'허수아비' 제작진은 "오늘(28일) 방송되는 4회에서는 강태주가 차시영에게 손을 내민다. 마침내 두 사람의 아슬한 공조가 시작된 가운데, 서지원이 새롭게 발견한 결정적 단서에 뜻밖의 인물을 향한 의심의 촉이 발동될 것"이라고 밝히며 본 방송에 대한 기대감을 고조시켰다.

moonddo00@newspim.com

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마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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