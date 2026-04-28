경기도교육청율곡연수원, 신규 공무원 적응 돕는 '온(ON)통로드' 운영

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신규 임용자 320명 대상… 실무 역량 강화 및 심리 치유 프로그램 병행

대면·비대면 혼합 연수로 현장 정착 지원… "경기교육 미래 인재 양성"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청율곡연수원이 공직에 첫발을 내디딘 새내기 공무원들의 성공적인 안착을 위해 특별한 연수 과정을 마련했다.

안양교육관에서 진행되는 대면 연수와 비대면 연수를 결합해 '혼합연수'로 진행됐다. [사진= 경기도교육청]

율곡연수원은 전 직렬 신규 임용자 320명을 대상으로 하는 '신규임용자 추수과정 : 온(ON)통로드' 연수를 본격적으로 시작했다고 28일 밝혔다.

이번 연수는 28일 1기를 시작으로 오는 11월까지 총 4기에 걸쳐 운영된다. 안양교육관에서 진행되는 대면 연수와 비대면 연수를 결합한 '혼합 연수' 방식으로 진행되어 교육의 효율성을 높였다.

연수 과정은 신규 공무원들이 낯선 업무 환경에서 겪는 막막함을 해소할 수 있도록 실무 위주로 촘촘하게 구성됐다.

주요 강좌로는 ▲학교 행정 필수 용어를 정리한 '교행.zip: 필수용어사전'▲현장 지원 시스템 활용을 돕는 'e-다산 현장지원 이해'▲실질적인 업무 속도를 높여줄 '보고서가 달라지는 한글&엑셀 실무팁'▲디지털 전환 시대에 맞춘 '스마트 도구와 일하는 방식의 변화' 등이 포함됐다.

단순한 직무 교육을 넘어 신규 공무원들의 직무 스트레스를 완화하고 심리적 안정을 돕는 프로그램도 눈길을 끈다. 선배 공무원의 경험을 나누는 ▲멘토의 서재 시간을 비롯해▲나를 돌보는 아로마 리추얼▲마인드셋 캘리그라피 등 정서적 치유와 소통을 위한 시간이 마련되어 참가자들의 큰 호응을 얻고 있다.

신규 공무원들의 직무 스트레스를 완화하는 프로그램이 눈길을 끈다. [사진= 경기도교육청]

이근규 경기도교육청율곡연수원장은 "이번 연수가 신규 공무원들이 공직 사회에 안정적으로 정착하고, 업무 자신감을 얻는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 경기 교육의 미래를 이끌어갈 공직자들이 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 현장 중심의 내실 있는 연수를 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com