르세라핌, 7월 두 번째 월드투어 개최…23개 도시서 32회 공연

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 르세라핌이 두 번째 월드투어로 전 세계 팬들을 만난다.

르세라핌은 28일 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스와 팀 공식 사회관계망서비스(SNS)에 '2026 르세라핌 투어-퓨어플러우(PUREFLOW)' 개최 공지문과 포스터를 게재했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 르세라핌. [사진=쏘스뮤직] 2026.04.27 alice09@newspim.com

이번 콘서트명은 5월 22일 정식 발매되는 정규 2집 '퓨어플로우 파트.1'과 동명이다. '두려움을 알게 되었지만 그럼에도 앞으로 나아가겠다'라는 신보의 메시지와 맞물리는 다섯 멤버의 의지를 콘서트 전반에 담았다.

이들은 23개 도시에서 총 32회 공연을 펼친다. 오는 7월 11일 한국 인천을 시작으로 일본 오사카, 가나가와, 시즈오카, 미야기, 후쿠오카로 향한다. 이어 미국 로스앤젤레스, 타코마, 산호세, 피닉스, 포트워스, 올랜도, 시카고, 워싱턴 D.C., 뉴어크 등지를 순회한다.

특히 르세라핌은 이번 투어를 통해 처음으로 유럽에서 단독 콘서트를 연다. 이들은 10월 런던, 암스테르담, 파리, 코펜하겐, 베를린까지 5개 도시를 방문해 글로벌 활동 반경을 넓힌다. 이어 11월부터는 타이베이, 싱가포르, 마닐라 등 아시아 지역 팬들과 만난다.

앞서 르세라핌은 지난해 첫 번째 월드투어 '2025 이지 크레이지 핫(EASY CRAZY HOT)'으로 한국, 일본, 아시아, 미국 20개 도시에서 총 31회 공연을 펼쳤다. 도쿄돔 입성, 북미 투어 도중 K팝 걸그룹 최초로 미국 NBC의 대표 예능 프로그램 '아메리카 갓 탤런트' 출연 등 의미 있는 성과를 거뒀다.

해당 공연은 박스 스코어가 집계한 '2025년 가장 흥행한 K팝 투어 10선'(집계 기간: 2024년 10월~2025년 9월) 8위에 올랐다. K팝 걸그룹 중 가장 좋은 성적을 달성해 흥행성과 화제성을 동시에 입증했다.

르세라핌은 오는 5월 22일 정규 2집 '퓨어플로우 파트.1'을 발매한다. 앨범명은 '파워풀(POWERFUL)'의 애너그램(문자의 배열을 바꾸어 새로운 단어나 문장을 만드는 놀이)이다. 다섯 멤버가 두려움을 인정하고 마주하는 과정에서 겪은 변화와 성장을 다룬다.

alice09@newspim.com