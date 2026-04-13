르세라핌, 5월 22일 정규 2집 발매…24일 리드싱글 공개

AI 핵심 요약beta
- 르세라핌이 13일 정규 2집 발매를 발표했다.
- 4월 24일 리드싱글 셀러브레이션을 공개하고 5월 22일 정규 2집 퓨어플로우 파트.1을 발매한다.
- 두려움을 인정하며 성장한 메시지를 담은 로고모션을 공개했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 르세라핌이 정규 2집 '퓨어플로우 파트.1(PUREFLOW pt.1)'으로 돌아온다.
르세라핌은 13일 글로벌 커뮤니티 팬 플랫폼 위버스를 통해 오는 5월 22일 정규 2집 발매 소식을 알렸다. 이에 앞서 오는 4월 24일에 리드싱글 '셀러브레이션(CELEBRATION)'을 공개한다.
이들은 2023년 '언포기븐(UNFORGIVEN)' 이후 약 3년 만의 정규 앨범을 발매한다.
'퓨어플로우 파트.1'은 다섯 멤버가 두려움을 인정하고 마주하는 과정에서 겪은 변화와 성장을 다룬다. 데뷔 초 '두려움이 없기에 강하다'라고 노래한 이들은 이번 음반을 계기로 '두려움을 알기에 더 강해질 수 있었다'라는 새로운 메시지를 전한다.
리드싱글 '셀러브레이션'은 다섯 멤버가 이러한 변화를 마주할 내면의 힘을 갖게 된 순간을 축하하는 노래다.
이날 하이브 레이블즈 유튜브 채널과 쏘스뮤직 공식 사회관계망서비스(SNS)에는 새 앨범의 로고모션이 게재됐다.
이번에는 은은한 패턴 위로 '우리는 두려움이 없는 사람이 아니기에 오히려 강하다(FOR WE ARE NOT FEARLESS, AND THEREFORE POWERFUL)' 문구가 떠오른다.
이윽고 앨범명 '퓨어플로우'가 '파워풀(POWERFUL)'의 애너그램(문자의 배열을 바꾸어 새로운 단어나 문장을 만드는 놀이)임이 드러난다.
정규 2집의 로고는 두 단계의 흐름으로 구성됐다. 1단계는 내면의 에너지가 응축된 상태를 표현한다.
중심부의 강렬한 빛은 흔들리지 않는 단단함을, 부드러운 가장자리는 내면의 온기를 상징한다.
2단계에서는 응축된 에너지가 밖으로 퍼져 나가며 세상과 맞닿는 과정을 보여준다. 푸른 색감의 물감이 번지며 앨범명 '퓨어플로우'에 내포된 순수한 이미지를 시각화했다.
르세라핌의 정규 2집 '퓨어플로우 파트.1'은 이날 오전 11시부터 예약 구매를 시작하고 5월 22일 오후 1시 정식 발매된다.
alice09@newspim.com