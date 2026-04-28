"방한객 3000만명 승부처는 지역"...문체부, 17개 시도 관광국장 회의서 활성화 논의

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 28일 정부세종청사에서 강정원 관광정책실장 주재로 전국 17개 시도 관광국장 회의를 열었다. 방한 관광 활성화를 위한 중앙-지방 간 협력 체계를 본격 가동하는 자리로, 전국 광역자치단체 관광 담당 국장들이 한자리에 모여 현장의 목소리를 정책에 반영하기 위한 논의를 이어갔다.

이재명(왼쪽 세번째) 대통령이 지난 2월 청와대 확대국가관광전략회의를 주재하고 있다. 왼쪽 첫번째는 김민석 국무총리, 두번째는 이부진(호텔신라 사장) 한국방문의해위원장 네번째는 최휘영 문체부 장관. [사진=청와대]

이번 회의는 지난 2월 대통령 주재로 열린 '제11차 국가관광전략회의'에서 발표한 '방한 관광 대전환 및 지역관광 대도약 대책'의 실행력을 높이기 위해 마련됐다. 문체부는 이 대책의 성공적 이행을 위해 지방정부의 주도적 역할이 핵심이라는 공감대를 바탕으로, 중앙정부 주도의 일방적 정책 집행 방식에서 벗어나 지역과의 긴밀한 협업 구조를 구축해 나가겠다는 방침을 밝혔다.

회의의 또 다른 배경에는 최근 이뤄진 '관광기본법' 개정이 있다. 이번 개정을 통해 관광 분야 최고 의사결정기구인 '국가관광전략회의'가 기존 국무총리 소속에서 대통령 소속으로 격상됐다. 이는 관광산업을 단순한 서비스업이 아닌 국가 전략산업으로 육성하겠다는 정부의 강력한 의지를 제도적으로 뒷받침한 것으로 풀이된다. 이번 시도 관광국장 회의는 격상된 정책 위상에 걸맞게 중앙과 지방의 소통 창구를 강화하는 첫 번째 공식 자리라는 점에서 상징적 의미가 크다.

이날 회의에서는 지난 국가관광전략회의에서 제시된 핵심 과제들을 중심으로 심도 있는 논의가 이뤄졌다. 먼저 지방공항을 방한 관광의 거점으로 육성하는 방안이 다뤄졌다. 인천공항에 집중된 외국인 관광객의 입국 경로를 분산해 지역 직항 노선을 확충하고, 각 지방공항 주변을 관광 허브로 개발하는 구상이 논의됐다. 숙박업 진흥체계 강화와 관련해서는 지역 내 숙박 인프라의 질적 수준을 높이고 다양한 형태의 숙박 콘텐츠를 발굴하는 방향이 공유됐다.

지역 특화 관광권 조성과 관련해서는 각 시도의 고유한 자연·문화 자원을 연계한 광역 관광 벨트 형성 방안이 논의됐다. 아울러 관광개발사업에 대한 성과관리제도 도입을 통해 재정 투입 대비 효과를 객관적으로 측정하고 사업의 지속 가능성을 높이기 위한 방안도 검토됐다. '대한민국 명소 발굴' 등 지역 특화 관광 콘텐츠 육성 방안과 함께, 외국인 관광객들이 현장에서 가장 빈번하게 불만을 제기하는 바가지요금 근절을 비롯한 관광 수용태세 개선 문제도 집중적으로 논의됐다.

강정원 관광정책실장은 "방한객 3000만 명 시대의 승부처는 결국 '지역'에 있으며, 그 성공의 열쇠는 지방정부가 쥐고 있다."라며, "'국가관광전략회의'의 위상이 대통령 소속으로 격상된 만큼, 문체부는 지방정부와 더욱 긴밀히 소통해 국민과 외국인 관광객 모두가 체감할 수 있는 '관광 대도약'을 실현하겠다"라고 밝혔다.

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