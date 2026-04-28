김정은, 집권 이후 처형 144건 자행..."한국 드라마·영화 처벌 급증"

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전환기정의워킹그룹, 처형 매핑 보고서 발간

김정은 집무실 반경 10km에 처형장 5곳

이영환 대표 "北 정권 비밀 드러나게 될 것"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 김정은 집권 이후 북한에서 자행된 처형이 확인된 것만 144회에 이른다는 민간 인권단체의 보고서가 나왔다.

전환기정의워킹그룹(TJWG)은 28일 김정은 정권의 인권실태를 담은 '코로나19 팬데믹 전과 후 북한의 처형 매핑-김정은 정권 하 13년간의 사형' 보고서를 발표했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일전문기자 = 전환기정의워킹그룹(TJWG)의 활동가와 연구자들. 왼쪽부터 이영환 대표, 신희석 법률분석관, 박송아 연구원, 수헤나 메흐라(Suhena Mehra) 연구원. [사진=TJWG]

이 보고서는 김정은이 권력을 세습 받은 2011년부터 2024년까지 13년간의 북한 처형 실태를 탈북민의 증언이나 국제 인권기구나 국내외 당국의 파악내용을 토대로 담고 있다.

이에 따르면 확인된 처형 건수 144회 중 65회가 북한이 코로나19로 국경을 봉쇄한 2020년 초 이후에 집중됐다.

봉쇄 이전 같은 기간과 비교할 때 약 117%가 급증한 수치를 보였는데, 처형 인원의 경우도 44명에서 153명으로 248%나 늘어난 것으로 드러났다.

이 시기 국경 봉쇄가 이뤄진 이후 고의살인·과실치사를 비롯한 강력범죄로 인해 집행된 사형은 44.4% 줄어들었으나 한국의 가요(K-팝), 영화·드라마 시청이나 콘텐츠 유통은 물론 종교 및 미신행위에 접촉했다는 이유로 처형한 경우가 250% 증가했다.

특히 보고서는 김정은 통치 13년 동안 처형이 집행된 장소로 46곳을 식별해 이를 지도로 나타냈다.

이에 따르면 평양의 경우 김정은 집무실로 알려진 노동당 본부청사 10km 반경 안에 5곳이 집중돼있는 것으로 파악됐다.

보고서는 "4대 세습을 추구하며 문화사상을 통제하고 정치적 지배를 위한 처형을 늘릴 위험이 높다"고 전망했다.

2018년 3차례의 남북 정상회담을 갖고 평양에 남한 가수를 초청해 직접 공연관람까지 한 김정은은 2020년 12월 이른바 '반동사상문화배격법'을 만들어 한류 드라마·영화를 금하고, 2023년에는 '평양문화어보호법'을 제정하는 등 탄압을 이어오고 있다.

이영환 전환기정의워킹그룹 대표는 "북한에 대해 '국경을 봉쇄하고 탈북 막아도 비밀은 없고 드러나게 되어 있으니 처형 말라'는 메시지를 보내고, 국제사회에는 북한 인권에 대한 압박을 높이고 조사의 실효성을 끌어 올릴 상설 조사기구 설치가 필요하다는 점을 촉구할 필요가 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 전환기정의워킹그룹(TJWG)은 28일 김정은 정권의 인권실태를 담은 '코로나19 팬데믹 전과 후 북한의 처형 매핑-김정은 정권 하 13년간의 사형' 보고서를 발표했다. 사진은 보고서에 담긴 범죄 유형 별 처형 사례. [사진=TJWG] 2026.04.28 yjlee@newspim.com

yjlee@newspim.com