[종합] 北 "김여정 담화는 경고...한국 희망섞인 해몽"

AI 핵심 요약beta
- 북한 장금철 외무성 제1부상이 7일 청와대와 통일부의 김여정 담화 해석을 희망섞인 해몽이라 비난했다.
- 김여정 담화는 한국에 재치있는 경고로, 재발 방지와 집적거리지 말라는 속내를 밝혔다.
- 북한은 한국을 제1주적이라 규정하며 대남 적대 노선을 고수한다.
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청와대 긍정 해석에 "참으로 가관" 비난
이재명 정부 대북접근 원천 차단 하려는 듯
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한은 7일 청와대와 통일부가 하루 전 내놓은 김여정 노동당 부장의 대남 담화에 대해 "희망섞인 해몽"을 하고 있다면서 대남적대 노선을 바꾸지 않을 것임을 밝혔다.
북한 관영 조선중앙통신에 따르면 대남통인 장금철 외무성 제1부상 겸 10국(노동당 대남부서) 국장은 담화에서 "한국 측이 우리 정부의 신속한 반응을 놓고 '이례적인 우호적 반응', '정상들 사이의 신속한 호상 의사 확인'으로 받아들이며 개꿈같은 소리를 한다면 이 역시 세인을 놀래우는 멍청한 바보들의 '희망섞인 해몽'으로 기록될 것"이라고 비난했다.
이는 이재명 대통령이 6일 무인기 대북 침투와 관련해 북한에 유감표명을 하고, 이에 대해 김여정 노동당 총무부장이 담화에서 "다행스럽다"고 평가하자 청와대와 통일부가 남북관계에 긍정적인 신호라는 해석을 내놓은 데 대한 반응이다.
장금철은 "청와대를 포함한 한국 내 각계의 분석은 참으로 가관"이라며 "당중앙위원회 부장의 담화에 대하여 말한다면 분명 그는 아주 짤막한 점잖은 문장과 표현으로써 한국을 향하여 재치있는 경고를 날렸다"고 주장했다.
이어 "말귀가 어두워 알아듣지 못하길래 내가 읽은 담화의 속내를 일깨워주고자 한다"며 "'잘했다, 너희가 안전하게 살려면 이렇게 솔직하게 자기 죄를 인정할줄도 알아야 한다, 뻔뻔스러운 것들 무리 속에 그래도 괜찮게 솔직한 인간도 있었는데…? 안전하게 살려면 재발을 막아라, 계속 앞에서 까불어대면 재미없다, 편하게 살려면 우리에게 집적거리지 말아！'라는 게 내가 읽은 담화의 기본 줄거리"라고 장금철은 설명했다.
담화는 또 "오늘도 김여정 부장은 며칠전 유엔인권이사회에서 조작된 그 무슨 '결의'에 대한 언급을 하는 와중에 한국을 동네개들이 짖어대니 무작정 따라 짖는 비루먹은 개들이라 평하면서 어제 밤 자기의 담화가 재미있었는가를 나에게 물었다"며 "물론 나는 그에게 한국 측의 '희망섞인 해몽'이 매우 재미있다고 답했다"고 전했다.
장금철은 "조선민주주의인민공화국의 가장 적대적인 적수국가인 한국의 정체성은 당국자가 무슨 말과 행동을 하든 결단코 변할 수 없다"며 김정은이 주창해온 '한국=제1주적'이란 노선을 고수할 것임을 강조했다.
앞서 김여정 담화에 대해 청와대는 즉각 "이번 남북 간 신속한 상호 의사 확인이 한반도 평화 공존에 기여할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.
또 통일부는 7일 입장을 내고 "한반도 평화 공존을 향해 나아가는 의미 있는 진전"이라며 "불필요한 군사적 긴장고조 행위 중단에 대한 남북 양 정상의 의사가 신속하게 확인되고 소통이 이루어진 것"이라고 주장했다.
장금철은 북한의 대표적인 대남통으로 김정은의 대남 적대노선에 따라 폐지된 노동당 통일전선부의 후신 격인 제10국의 국장을 맡아왔다.
이번 담화에서 장금철은 자신이 외무성 제1부상을 겸하고 있음을 밝혔는데, 이는 북한이 대남 문제를 '국가 대(對) 국가' 간 외교 차원에서 다뤄나가겠다는 뜻을 피력한 것으로 분석된다.
yjlee@newspim.com