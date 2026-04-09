포스코홀딩스, 아르헨티나 리튬 1500만톤 확보…전기차 7000만대 규모

AI 핵심 요약beta
- 포스코홀딩스가 7일 아르헨티나에서 리튬염호 광권을 6500만달러에 인수했다.
- 이번 인수로 기존 광권을 포함해 총 1500만톤의 리튬 자원을 확보하게 됐다.
- 확보한 자원은 전기차 약 7000만대 생산이 가능한 규모로 평가된다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코홀딩스가 7일(현지시간) 아르헨티나에서 리튬염호 광권 추가 인수를 마무리하며 글로벌 공급망 강화에 나섰다.
이번 인수는 캐나다 리튬사우스가 보유한 옴브레 무에르토 노스 염호 광권 100%를 확보한 것으로, 약 6500만달러 규모다. 포스코홀딩스는 이를 통해 기존 광권을 포함해 총 1500만톤 수준의 리튬 자원을 확보하게 됐다. 이는 전기차 약 7000만대 생산이 가능한 규모로 평가된다.
특히 기존 염호와의 연계를 통해 개발·운영 효율을 높이고, 연산 2만5000톤 규모 1·2단계 공장과의 시너지도 기대된다. 여기에 아르헨티나 정부의 투자 인센티브 제도인 RIGI 승인 시 세제·외환 혜택을 통한 수익성 개선도 전망된다.
포스코홀딩스는 이번 인수를 계기로 이차전지 소재 사업의 글로벌 자원 확보 전략을 구체화하고, 향후 리튬 생산 능력 확대에 속도를 낼 방침이다.
chanw@newspim.com