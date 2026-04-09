LH, 관악구 난곡A2구역 소규모정비사업 맡는다...25층-750가구 건립

AI 핵심 요약beta
- LH가 8일 서울 관악구 난곡 지역에 750가구 규모 주택을 공급하는 소규모주택정비사업의 공공시행자로 지정됐다.
- 공공기관이 사업 전 과정을 직접 추진하면서 3년간 지연된 정비사업이 본격화되고 주민 부담이 경감될 전망이다.
- LH는 올해 시공자를 선정하고 2028년 착공을 목표로 도심 주택 공급을 가속화할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 관악구 난곡 지역에 750가구 규모의 새 주택이 공급된다. 공공기관이 사업 전 과정을 직접 맡아 추진하면서 그동안 지연되던 정비사업이 속도를 내고 주민 부담도 줄어들 전망이다.
8일 국토교통부에 따르면 한국토지주택공사(LH)는 관악 난곡 A2 구역 가로주택정비사업의 공공시행자로 지정돼 소규모주택정비사업 첫 공공 단독시행을 본격 착수한다.
관악 난곡 A2 구역 가로주택정비사업은 서울시 관악구 신림동 687-2번지 일원 부지면적 2만9306㎡에 대해 공동주택 최고 25층, 750가구를 짓는다. 토지등 소유자는 392명이다.
관악 난곡 A2 구역은 지형, 사업성 문제 등으로 인해 2011년 재개발 구역으로 지정된지 3년만에 지정 해제됐다. 이후 LH는 사업면적 확대, 경사도 등 지형 극복을 위한 설계 등을 통해 사업성을 보완해 이달 9일 해당 사업의 공공시행자로 지정되며 첫 삽을 뜨게 됐다.
향후 LH는 연내 시공자를 선정하고 2027년 사업시행계획 인가 등 후속 절차를 신속히 진행해 2028년 착공을 목표로 도심 주택 공급에 박차를 가할 계획이다.
이번 사업에 참여하는 주민대표회의 박권팔 위원장은 "LH의 적극적인 공공지원 덕분에 사업 속도와 안정성에 대한 기대가 크다"며 "LH가 전 과정을 책임지고 추진하는 만큼 오랜 기간 지연되던 정비사업이 본격적으로 추진되길 바란다"고 말했다.
소규모주택정비사업은 대규모 재개발·재건축이 어려운 노후·저층지역을 소규모(1만㎡ 미만)로 신속히 정비하는 사업으로 재개발·재건축에 비해 절차를 간소화해 사업 속도가 빠르다는 장점이 있다. 하지만 작은 사업규모로 인한 사업성 부족, 복잡한 권리관계에 대한 조합 전문성 부족으로 일부 사업이 지연되는 문제가 있었다.
이에 국토부는 조합 방식 소규모주택정비사업의 한계를 극복하고 정비사업에 전문성을 더해 주택공급 속도를 높이기 위해 LH 등 공공참여시 사업면적을 확대(1만㎡→최대 4만㎡)할 수 있도록 하고 기금융자를 저리(조합 2.2%, 공공참여 1.9%)로 제공하는 등의 제도개선을 추진한 바 있다.
또한 소규모주택정비사업의 활성화를 위해 지난 2월 조합 설립 동의율을 80%에서 75% 이상으로 완화하고 임대주택 인수가격 기준을 표준건축비에서 기본형건축비로 상향하는 등 소규모주택정비를 통한 주택공급 촉진을 도모하고 있다.
국토부 김영국 주택공급추진본부장은 "이번 소규모주택정비 첫 공공 단독시행이 성공적으로 추진돼 제2의, 제3의 공공 단독시행이 탄생하길 바란다"며 "공공 단독시행이 활성화되어 도심 내 주택공급을 선도할 수 있도록 제도개선 등을 적극 지원할 것"이라고 말했다.
LH 박현근 수도권정비사업특별본부장은 "관악난곡 A2 구역은 공공 단독시행 방식이 적용된 최초 사례"라며 "공공역할을 강화해 주민 부담은 낮추고 사업 속도는 높여 도심 내 정비사업을 통한 주택공급의 새로운 모델이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
donglee@newspim.com