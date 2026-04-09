아우디코리아, 전시장 체험형 캠페인 '아우디 벤처' 실시

AI 핵심 요약beta
- 아우디코리아가 9일 10일부터 6월 30일까지 아우디 벤처 캠페인을 전국 전시장에서 운영한다.
- 고객이 4개 테마 존에서 키카드를 찾아 브랜드 기술과 디자인을 체험한다.
- 키카드 4장당 경품 응모 기회가 주어지며 F1 자켓 등 상품을 추첨 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 아우디코리아는 전시장 방문 고객의 브랜드 경험을 강화하기 위해 고객 참여형 캠페인 '아우디 벤처(Audiventure)'를 오는 10일부터 6월 30일까지 전국 공식 전시장에서 운영한다고 9일 밝혔다.
'아우디 벤처'는 '어드벤처'를 재해석한 프로그램으로, 고객이 전시장을 탐험하듯 체험하며 브랜드의 기술과 디자인을 자연스럽게 접하도록 기획됐다. 전시장은 Tech & Innovation, Efficiency, Design, Performance 등 4개 테마 존으로 구성되며, 방문객은 차량 내부에 숨겨진 키카드를 찾는 방식으로 캠페인에 참여할 수 있다.
각 존별 차량에는 총 8장의 키카드가 배치되며 최대 32장까지 수집 가능하다. 키카드 4장당 1회 경품 응모 기회가 주어지며, 매월 추첨을 통해 아우디 F1® 팀 레인 자켓, 레고 Audi F1 레이스카, 스타벅스 음료권 등이 제공된다.
아우디 코리아는 이번 캠페인을 통해 고객과의 접점을 확대하고, 체험 중심의 브랜드 경험을 강화한다는 방침이다.
chanw@newspim.com